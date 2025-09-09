Aus diesem Grund muss GZSZ am Mittwoch ausfallen

Am kommenden Mittwoch dürfen sich Basketballfans auf ein spannendes Viertelfinal-Duell bei der FIBA EuroBasket 2025 freuen, denn um 19:40 Uhr wird die Partie zwischen Deutschland und Slowenien live auf RTL übertragen. Dieses Event führt dazu, dass die Folge 8.354 "Herzensbrecher" der beliebten Daily-Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten an diesem Abend aus dem Programm gestrichen wird. Auch die Show "Mario Barth deckt auf!" muss dem Sportereignis weichen. Die Übertragung endet laut der Zeitschrift Gala um 22:30 Uhr, wonach RTL sein reguläres Programm mit "stern TV" fortsetzt.

Die Erwartungen an das deutsche Team sind hoch, denn die Mannschaft konnte sich im Achtelfinale gegen Portugal mit einem deutlichen 85:58-Sieg behaupten. Das Team, das den Weltmeistertitel hält, geht als Mitfavorit in das Viertelfinale. Besonders spannend wird das Match gegen Slowenien, da Luka Dončić (26), der NBA-Superstar, auf dem Court stehen wird. Die Zuschauer können sich also auf einen aufregenden Basketballabend freuen.

Abseits des Spielfelds gibt es auch in der Welt von GZSZ positive Nachrichten. Chryssanthi Kavazi (36), die Laura in der Serie spielt, hat kürzlich nach einer Babypause ihr Comeback angetreten. Die Schauspielerin hat ihre Arbeit in Babelsberg wieder aufgenommen und freut sich über die Zeit am Set. Diese Rückkehr ist nicht nur für die Schauspielerin selbst, sondern vermutlich auch für die Zuschauer ein bedeutendes Ereignis, auch wenn sie an diesem Mittwoch auf ihre Lieblingsserie verzichten müssen.

RTL / Rolf Baumgartner Wolfgang Bahro und Christina Arends in GZSZ

Getty Images Luka Doncic, Basketballer

RTL / Anna Riedel Chryssanthi Kavazi, GZSZ-Darstellerin

