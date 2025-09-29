Süße Geste: So feierte Amira Aly ihren 33. Geburtstag

Amira Aly (33) hat gestern ihren 33. Geburtstag gefeiert – und zwar in ihrer Heimat Österreich. In Klagenfurt stieß die Moderatorin mit Familie und Freunden auf ihr neues Lebensjahr an, wie Oe24 berichtet. Unter den Gästen in der festlich geschmückten Location mit Blumen, weißen Ballons und kühlen Drinks waren auch ihr Bruder Hima und ihr Partner Christian Düren (35), mit dem sie seit 2024 liiert ist. Auf Social Media teilte die zweifache Mutter Eindrücke von der Feier.

Noch vor den Feierlichkeiten hatte Amira ein volles Programm. Von Köln reiste sie nach Hamburg, um an der "About You Fashion Week" auf der Reeperbahn teilzunehmen. Dort traf sie unter anderem auch Stardesigner Bruce Darnell (68). Erst Samstagmittag meldete sie sich schließlich aus Klagenfurt bei ihren Followern und betonte, wie wichtig es ihr war, diesmal in Österreich zu feiern. In den letzten Jahren waren ihre Freunde oft zu ihr gereist, daher wollte sie dieses Mal ein Entgegenkommen zeigen.

Beruflich läuft es für die Ex-Frau von Oliver Pocher (47) ebenfalls rund. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten gibt sie das Moderatorenteam der neuen ProSieben-Show "Deutschlands dümmster Promi". Dazu ist sie das neue Kampagnengesicht des Dessous-Labels "Lascana" und feiert bald ihr Kinodebüt in Enrico Sallers Film "Im Zeichen des Drachen". Auch der Regisseur Enrico Saller ließ es sich laut dem Medium nicht nehmen, Amira zum Geburtstag zu gratulieren und seine Vorfreude auf die Premiere auszudrücken.

Getty Images Amira Aly, April 2025

Instagram / amiraaly TV-Moderatorin Amira Pocher an ihrem 33. Geburstag, 2025

Getty Images Amira Aly und Christian Düren