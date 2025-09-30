Fans sauer: Neue Sommerhaus-Folge geht nur rund 50 Minuten

Die neue Staffel Das Sommerhaus der Stars begeisterte die Fans bisher mit extralangen Folgen von bis zu anderthalb Stunden. Das ändert sich allerdings bei der fünften Episode: Sie ist in zwei Teile geteilt und der erste Teil dauert nur knapp 50 Minuten. Die Stimmung bei den eingefleischten Fans der Realityshow ist entsprechend schlecht – sie hatten sich auf mindestens eine Stunde Trash-Theater gefreut. Bei Instagram machen sie ihrem Ärger Luft: "Ich bin sauer! So unbefriedigt kann ich doch nicht schlafen gehen. Ich habe mich auf anderthalb Stunden Sommerhaus eingestellt und nicht auf 49 Minuten." Ein anderer verlangt eine Begründung vom Sender RTL: "Eine Erklärung wäre wenigstens gut, warum die Folge aufgeteilt wurde."

Eine offizielle Erklärung gab es zwar bisher nicht, dafür gibt es im Programm von RTL aber Hinweise, warum die Fans sich diese Woche mit nur 50 Minuten zufriedengeben müssen. Der Grund könnte ein Special von Wer wird Millionär? sein. Das vermutet zumindest der Promi-Blog Itgirlagenten. Dieser reagiert in den Kommentaren auf die Frage eines Users, warum die fünfte Folge gesplittet wurde: "Weil nächste Woche keine Folge linear kommt und man einen zweiwöchigen Vorlauf bei RTL+ verhindern möchte." Das heißt: In der kommenden Woche wird im TV keine Sommerhaus-Folge ausgestrahlt, stattdessen kommt "Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche" – Folge fünf müsste es dann die Woche darauf im TV geben. Damit die Fans aber nicht zu lange ohne die Show auskommen müssen, gibt es den ersten Teil dieser Episode jetzt schon online und Teil zwei in der kommenden Woche.

Der Frust der Sommerhaus-Fans ist nur allzu verständlich, denn immerhin ist diese Staffel mehr als nur ein bisschen turbulent. Die Teilnehmer glänzen seit Episode eins mit jeder Menge Streitereien. Völlig egal, was in der Promi-WG passiert – die Kandidaten streiten: Die Spiele, die eigenen Beziehungsprobleme oder das Verhalten der Mitbewohner sorgen für Eskalationen. In Folge fünf wird es noch spannender, denn es zieht das Nachrücker-Pärchen ein: In diesem Jahr ist es DSDS-Sternchen Sarah Joelle Jahnel (36) mit ihrem Partner Ersin. Wie gewohnt wird der Einzug bei Realitystars sicher nicht gerade für Begeisterung sorgen.

Anzeige Anzeige

RTL Ryan Wöhrl und Freundin Lina im Sommerhaus, 2025

Anzeige Anzeige

RTL Edda Pilz, Sommerhaus-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Ersin und Sarah Joelle Jahnel im Sommerhaus 2025