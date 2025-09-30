Schock: Einbruchversuch bei Marvin Kleinen und Jennifer

Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen, bekannt aus der Welt des Reality-TVs und aktuell als Kandidaten bei Das Sommerhaus der Stars, haben eine schreckliche Nacht hinter sich. Das Paar, das gemeinsam in einer Wohnung lebt, wurde in der Nacht durch seltsame Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Der Ursprung: Unbekannte hatten versucht, in ihr Zuhause einzudringen. Marvin war derjenige, der zunächst ein verdächtiges Klirren am Türschloss wahrgenommen hatte, konnte jedoch nicht sicher sagen, ob er geträumt hatte. "Ich bin so schockiert", teilte Jennifer später fassungslos auf Instagram mit. Glücklicherweise schafften es die Eindringlinge nicht, die Tür zu öffnen.

Die Polizei war bereits zweimal vor Ort, um den Vorfall zu untersuchen. Jennifer und Marvin gehen davon aus, dass es sich bei den Tätern eher um unerfahrene Einbrecher handelte, da diese nur leichte Spuren am Türschloss hinterlassen haben sollen. Dennoch sitzt der Schrecken tief. "Ich bin so froh, dass nichts Schlimmes passiert ist", äußerte Jennifer erleichtert. Um sich zukünftig besser zu schützen, hat das Paar sein Zuhause kurzfristig mit Sicherheitskameras und Bewegungsmeldern ausgestattet.

Jennifer und Marvin, die ihre Liebe in der Show Ex On The Beach wiederentdeckten, wirken sonst so unerschütterlich. Nach einer längeren Trennung sind sie entschlossener denn je, ihre Beziehung zu stärken. Gerade erst fanden sie zurück zueinander und wagten das Projekt Zusammenleben. Trotz all der Herausforderungen, die sie bereits gemeistert haben, trifft sie ein Vorfall wie dieser besonders. Jetzt heißt es für das Paar, nach vorne zu blicken, die Sicherheit zu erhöhen und ihre gemeinsame Zukunft ohne Angst zu genießen.

Anzeige Anzeige

Instagram / jenniferdegenhart_ Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart, Reality-Pärchen

Anzeige Anzeige

RTL Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen, Teilnehmer von "Das Sommerhaus der Stars" 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jenniferdegenhart_ Jennifer Degenhart im März 2024

Anzeige