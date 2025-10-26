Neuer Songtext: Keith Urban bittet, nicht zu interpretieren

Keith Urban (58) hat bei seinem Konzert am 24. Oktober im Rahmen der "High and Alive World Tour" für ein Raunen im Publikum gesorgt. Vor Tausenden Fans änderte der Sänger eine Zeile in seinem Klassiker "You'll Think of Me" – und reagierte damit indirekt auf die Flut an Gerüchten seit der Trennung von Nicole Kidman (58). Statt "Aber du wirst an mich denken" sang Keith plötzlich "Aber ich wette, du denkst an mich!" – eine Nuance mit deutlicher Kante. "Ich habe das schon lange so geplant", erklärte er laut Hello! auf der Bühne und legte nach: "Hört auf, da was hineinzuinterpretieren."

Obwohl Keith den Fans damit jegliche Hoffnung auf Klärung der Hintergründe nahm, sendete diese spontane Änderung dennoch eine subtile Botschaft. Immerhin war das Stück ursprünglich während der frühen Phase seiner Beziehung mit der Oscar-Preisträgerin entstanden und galt vielen als ein musikalischer Liebesbeweis. Der Sänger, der in den vergangenen Wochen anhaltenden Spekulationen über eine Affäre mit seiner Gitarristin Maggie Baugh ausgesetzt war, hat sich außerhalb seiner Konzerte weitgehend zurückgezogen. Seine Welttournee geht Ende Oktober in eine Pause. Noch-Frau Nicole agiert hingegen derzeit mit Souveränität und Optimismus in Interviews.

Die Eheleute, einst eines der Vorzeigepaare Hollywoods, sind seit knapp 19 Jahren verheiratet und zogen bisher gemeinsam die Töchter Sunday (17) und Faith (14) groß. Zuletzt hatte Keith durch die Wahl seiner Songs mit Themen wie Neuanfang und persönlichen Veränderungen für Aufsehen gesorgt, was Fans als Zeichen seiner gegenwärtigen Gemütslage interpretierten. Nicole hingegen schwärmte jüngst von einem ihrer "besten Sommer".

Getty Images Keith Urban, Musiker

IMAGO / ZUMA Press Wire Nicole Kidman und Keith Urban, Mai 2019

Getty Images Nicole Kidman bei Chanel auf der Pariser Fashion Week, 2025