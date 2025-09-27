So krass war "Princess Charming"-Abbruch für die Singles

Das diesjährige Finale von Princess Charming verlief alles andere als geplant – denn es gab schlichtweg keines. Nachdem Favoritin Lotti die Show freiwillig verlassen hatte, war Princess Nessi (29) so getroffen, dass sie sämtliche anderen Kandidatinnen ebenfalls nach Hause schickte und die Staffel abbrach. Die emotionale Entscheidung kam für alle Beteiligten überraschend und hinterließ einen bleibenden Eindruck. Während Lottis Ausstieg laut Nessi ihr Herz brach, überraschte die radikale Reaktion von Nessi die übrigen Kandidatinnen vollständig.

Im Gespräch mit Promiflash schilderten Anna und Seinep ihre Eindrücke zu dem dramatischen Moment. "Ich habe gar nicht damit gerechnet und war dementsprechend mehr als überrascht", erklärte Anna über Nessis Entscheidung. Auch Seinep konnte ihre Fassungslosigkeit kaum in Worte fassen: "Der Abgang von Lotti war für alle ein Schock, aber dass Nessi sich so entschieden hat, kam sehr überraschend." Für Seinep war das Ereignis offenbar ein richtiger Tiefschlag: "Es war ein krasser Moment, der mich wirklich verletzt hat und den ich erstmal sacken lassen musste." Trotzdem zeigte sie Verständnis: "Sie hat für sich das einzig Richtige getan."

Bei Anna war die Enttäuschung weniger tiefgreifend, da sie selbst den Entschluss gefasst hatte, die Show zu verlassen. Dennoch empfand sie großes Mitgefühl für die anderen Frauen und Nessi: "Mir tat es sehr leid für die anderen Girls und Nessi. Da ich selber gehen wollte, hat es mich eher weniger selbst betroffen. Aber mein Herz hat sehr geblutet, da ich gesehen habe, wie schlecht es Nessi geht."

Princess Charming, RTL+ Vanessa Borck, "Princess Charming" 2025

RTL / Fine Lohmann Seinep, "Princess Charming"-Kandidatin, 2025

RTL / Fine Lohmann Anna, "Princess Charming"-Kandidatin, 2025