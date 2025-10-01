Darum hat "Love Island VIP"-Josh noch nie eine Frau geliebt

Josh Stanley (29) sorgte bei Love Island VIP für eine Überraschung: Der Realitystar gestand, dass er noch nie wirklich verliebt gewesen sei. Diese Offenbarung löste unter seinen Mitstreitern erstaunte Blicke aus. Im Promiflash-Interview erklärt Josh, warum ihm dieses Gefühl bisher fehlte. "Was mir bisher gefehlt hat, war das Gefühl, völlig überwältigt zu sein – dieses Gefühl, wenn jemand einem in jeder Hinsicht den Atem raubt, nicht nur körperlich", betont er und fügt hinzu: "Ich wollte mehr als nur Anziehung, ich wollte dieses tiefe Gefühl von Partnerschaft, das Gefühl, wirklich das Leben mit jemandem teilen zu wollen und gemeinsam alt zu werden."

Josh hat klare Vorstellungen von echter Partnerschaft, die er auch nicht für weniger aufgeben will. Er ist der Meinung, dass Situationen von rein körperlicher Anziehung keine echte emotionale Tiefe ersetzen können. "Ich glaube, wenn man eine Weile in Situationships war, merkt man, dass oberflächliche Aufregung auf keinen Fall echte emotionale Tiefe ersetzen kann. Für mich ist diese Tiefe das, was Liebe wirklich dauerhaft macht", erklärt er im Gespräch mit Promiflash.

Josh, der in Monaco lebt, hat bereits für Schlagzeilen gesorgt, als bekannt wurde, dass zwischen ihm und den Geiss-Töchtern keine romantische Verbindung infrage kommt, auch wenn er zu deren Familie ein gutes Verhältnis pflegt. Der Sänger und Realitystar zeigt sich in der Öffentlichkeit stets charmant und selbstbewusst. Doch wie man nun weiß, sehnt er sich privat nach etwas ganz Einfachem: echter Liebe.

Anzeige Anzeige

rtlzwei/ Magdalena Possert Josh Stanley, Kandidat bei "Love Island VIP"

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Josh

Anzeige Anzeige

Instagram / joshstanleymc Josh, "Are You The One?"-Teilnehmer der sechsten Staffel

Anzeige