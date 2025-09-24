Drei Jahre nach Scheidung: Kim stichelt gegen Ex Kanye West

Vor drei Jahren ließen Kim Kardashian (44) und Kanye West (48) sich scheiden. Das Verhältnis scheint bis heute angespannt zu sein. Dass sie es auch in der Ehe nicht ganz einfach hatte, deutet die Unternehmerin jetzt in ihrer Coverstory für die Vogue an. Während sie von dazugewonnener Freiheit spricht, kann sie sich offenbar einen Seitenhieb gegen ihren Ex nicht verkneifen. "Als ich 40 wurde, sagte meine Mutter, dass die kommenden Jahre die besten meines Lebens sein würden. Und das stimmt – erst in den letzten drei oder vier Jahren habe ich dieses Selbstvertrauen gewonnen. Früher musste ich ständig mit jemandem Rücksprache halten, bevor ich eine Entscheidung traf", erklärt Kim. Heute komme ihr dieser Gedanke seltsam vor: "Es ist verrückt, sich so sehr auf die Meinung anderer zu verlassen. Heute weiß ich genau, was ich will."

Einen Namen nennt der Keeping Up with the Kardashians-Star allerdings nicht. Dass ihre Ehe mit Kanye nicht immer ganz einfach war, ist allerdings kein Geheimnis. Schon in früheren Interviews und ihrer Realityshow reflektierte die 44-Jährige ihre Zeit mit dem Rapper und ging dabei meist hart mit ihm ins Gericht. Anfang des Jahres meinte sie in einer Episode von The Kardashians: "Manchmal verändert sich eine Person so sehr, dass man den Menschen, den man einst liebte, nicht wiedererkennt und mit der neuen Version nicht leben kann." Die Scheidung reichte Kim damals ein, nachdem Kanyes Verhalten unberechenbarer geworden sei.

Auch wenn das Ex-Paar zwischenzeitlich versucht hatte, seiner vier Kinder zuliebe ein entspanntes Verhältnis aufzubauen, kippt die Stimmung sehr schnell wieder. Hauptgrund für die Auseinandersetzungen sollen die vier gemeinsamen Kinder und das Sorgerecht sein. Kanye behauptete bei mehreren Gelegenheiten, Kim halte ihm die Kids vor. In einem Post bei X im April meinte er, seinen Sohn Saint (9) dieses Jahr noch nicht einmal gesehen zu haben: "Ich muss sie [die Kinder] erziehen. Ich bin ein guter Vater." Seine Ex soll dem aber vehement widersprochen haben. Ein Insider erklärte gegenüber Daily Mail: "Kanye kann die Kinder sehen, wann immer er will, es gibt keine Einschränkungen."

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West

Getty Images Kim Kardashian auf der Met Gala, Mai 2024

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian