Taylor Swift schwärmt in neuem Liebeslied von ihrem Travis

Taylor Swift (35) hat mit ihrer neuen Single "The Fate of Ophelia" einen Song veröffentlicht, der ihre Liebe zu ihrem Verlobten Travis Kelce (35) auf poetische Weise zelebriert. Der Track war der erste Vorbote ihres Albums "The Life of a Showgirl", das am 3. Oktober erscheint. Darin beschreibt die Sängerin, wie der Footballstar sie aus einer Zeit der Einsamkeit gerettet hat, indem er ihr bedingungslosen Halt gab. "Wenn du nicht nach mir gerufen hättest, wäre ich vielleicht in Melancholie versunken", singt Taylor in der gefühlvollen Ballade. Sie zieht dabei Parallelen zur Figur Ophelia aus Shakespeares "Hamlet", deren tragisches Schicksal sie für sich umschreibt.

Mit zwölf neuen Tracks, deren Texte von Freude, Trauer und romantischer Erfüllung erzählen, markiert das Album den Beginn einer neuen Ära für Taylor. Die Produktion übernahmen dieses Mal die Hit-Macher Max Martin und Shellback, die frischen Pop-Sound mit Swifts unverwechselbarer Lyrik vereinen. "Ich war physisch erschöpft, aber mental absolut inspiriert", verriet die Musikerin in einem Gespräch mit ihrem Verlobten in dessen Podcast "New Heights".

Die Lead-Single nimmt ihre Fans mit in die Anfänge ihrer Beziehung im Jahr 2023, als Travis sie nach einem beherzten Geständnis in seinem Podcast kennenlernen wollte. Schnell entwickelte sich daraus eine märchenhafte Romanze, die im vergangenen Sommer in einer Verlobung gipfelte. Für die Premiere von "The Fate of Ophelia", inklusive eines neuen Musikvideos, organisierte Taylor zudem ein besonderes Event: In über 500 Kinos können ihre Anhänger mit weltweit ausgestrahlten Einblicken und Hintergründen die Veröffentlichung von "The Life of a Showgirl" feiern. Die Tickets hierfür waren innerhalb eines Tages fast vollständig vergriffen.

Anzeige Anzeige

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

Anzeige Anzeige

Instagram / killatrav Travis Kelce und Taylor Swift, Juli 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Taylor Swift, Sängerin