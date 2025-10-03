Taylor Swift zeigt ihren millionenschweren Verlobungsring

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) haben ihren Fans einen weiteren Einblick in ihr Liebesglück gewährt. Bei einem kürzlichen Besuch in dem von Travis mitbetriebenen Steakhaus "1587 Prime" präsentierte die Sängerin stolz ihren funkelnden Verlobungsring. Ein Foto, das auf Instagram veröffentlicht wurde, zeigt Taylor, wie sie mit einem strahlenden Lächeln ihren Verlobten voller Zuneigung umarmt. Der romantische Abend wurde gemeinsam mit Travis' Teamkollegen Patrick Mahomes (30) verbracht, der ebenfalls an dem Restaurant beteiligt ist. Die Verlobung der beiden, die seit zwei Jahren ein Paar sind, wurde bereits Anfang August bekannt gegeben.

Nachdem Travis seiner Partnerin die Frage mit einem beeindruckenden Ring gestellt hatte, sorgte das Paar mit Bildern ihres märchenhaften Antrags in einem Garten für Begeisterung auf Instagram. Der Ring, ein brillanter alter Minenschliff-Diamant in einer gelbgoldenen Fassung, wurde liebevoll in Zusammenarbeit mit dem Juwelier Kindred Lubeck entworfen. Aktuell wird spekuliert, dass die Hochzeit im kommenden Jahr in Taylor Swifts Anwesen in Rhode Island stattfinden könnte. Das Haus wird momentan aufwendig renoviert, um Platz für neue Räumlichkeiten zu schaffen.

Während Taylor und Travis im Rampenlicht stehen, schätzen sie besonders die Zeit mit ihren Liebsten. Die Familien und engsten Freunde des Paares, darunter Travis' älterer Bruder Jason Kelce (37) und Taylors langjährige beste Freundin Abigail Anderson, dürften bei der Hochzeit eine zentrale Rolle spielen. Erste Gerüchte besagen, dass sogar Jason Kelces Töchter Wyatt und Elliotte als Blumenmädchen eingeplant sein könnten. Taylor, die schon in der Vergangenheit mit ihrem Sinn für große Momente beeindruckte, wird sicherlich auch bei ihrem großen Tag ein unvergessliches Highlight setzen. Fans weltweit dürfen gespannt sein, wann die beiden weitere Details zu ihren Hochzeitsplänen enthüllen.

Instagram / j.zims Taylor Swift ist zu Besuch in Travis' Steakhouse "1587 Prime"

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern