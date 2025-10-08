Sam Dylan packt aus: Dieser Promi-BB-Star hat ihn blockiert

Sam Dylan (34), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten wie Prince Charming und Das große Promi-Büßen, gab Einblicke in seine Erfahrungen mit prominenten Gästen bei seiner "Iconic Drama"-Kino-Show. Während er sich darüber freute, dass beispielsweise Lilly Becker (49) und Claudia Obert (64) seine Einladungen annahmen, offenbarte er auch, dass die positive Resonanz seiner geladenen Gäste nicht immer gegeben ist. So habe er Désirée Nick (69), die für ihre spitze Zunge berüchtigt ist, kontaktiert. Diese antwortete jedoch nicht nur nicht, sondern blockierte Sam sogar auf Social Media. "Ich wollte einfach sagen: 'Guck mal, wie man hier gefeiert wird, guck mal, wie schön das ist.' Aber ja!", erklärte er auf Nachfrage von Promiflash und versicherte, keine fiesen Absichten gehabt zu haben.

Hintergrund für die Reaktion der polarisierenden Promi Big Brother-Teilnehmerin Désirée könnte der öffentliche Zwist zwischen ihr und Claudia sein. Trotz dieses Zwischenfalls betonte Sam, insgesamt gute Erfahrungen mit seinen Gästen gemacht zu haben. Besonders überrascht habe ihn die Zusage von Lilly, mit der er nicht wirklich gerechnet hatte. Auch Claudia habe für viel Aufmerksamkeit gesorgt, als sie an der Show teilnahm. Désirée, die sich 2004 den Titel im Dschungelcamp erkämpfte, hingegen habe bisher nicht geantwortet und verweigere offensichtlich jeglichen Kontakt. Dieser Vorfall wirft ein Schlaglicht auf das manchmal schwierige Verhältnis zwischen den Persönlichkeiten der Reality-TV-Szene.

Désirée Nick wagte sich nun nach ihrem Einzug ins Halbfinale im Rahmen der dritten Staffel der beliebten SAT.1-Show erneut in den Show-Container. Beim Einzug ins Haus sorgte sie gleich zu Beginn für Furore, als sie mit markanten Kommentaren Designer Harald Glööckler (60) gegenübertrat. Ihre direkte Art hat sie zur Ikone der deutschen Trash-TV-Szene gemacht. Das hat allerdings auch für zahlreiche Konflikte gesorgt – nicht zuletzt mit Claudia Obert. Doch Désirée avancierte nicht nur wegen ihrer kessen Sprüche zur letzten lebenden Diseuse. Vor allem mit ihrem Playboy-Cover 2023 im Alter von 66 Jahren sorgte die Grande Dame der trashig-ungeschönten Unterhaltung für Furore. Mit ihrem "politischen Statement" setzte sie sich dafür ein, "die reife Frau ab 50 neu zu betrachten und sie in ihrer Weiblichkeit selbstbewusst zu inszenieren", wie sie im Playboy-Interview verriet.

