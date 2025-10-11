Baby-Pläne: Erst dann will sich Sam Dylan Leihmutter suchen

Sam Dylan (34) hat in einem Interview mit Promiflash offen über seine Zukunftspläne gesprochen und dabei auch das Thema Nachwuchs nicht ausgespart: Der Reality-TV-Star erklärte, dass er sich weiterhin gut vorstellen kann, eines Tages eine Leihmutter aus Amerika zu engagieren, um seinen Kinderwunsch zu erfüllen. Doch hierfür müsse der Zeitpunkt stimmen: "Wenn ich wirklich keine Lust mehr auf Reality-TV habe und genug Geld beiseitegelegt habe, dann suchen wir uns eine Leihmutter." Bis dahin steht für Sam fest: Erst das Leben, dann das Kind. Er will, dass sein Nachwuchs nicht zwischen TV-Sets und Social-Media-Drehterminen aufwächst, sondern in Ruhe und Geborgenheit – mit einem Vater, der Zeit hat.

Besonders wichtig sei es Sam, anderen Reality-Stars nicht nachzueifern, deren Kinder vermeintlich unter der Karriere ihrer Eltern leiden. "Georgina Fleur ist zum Beispiel nie bei ihrem Kind – jetzt fährt sie auch noch zu Fame Fighting. Ich glaube, das Kind weiß nicht mal mehr, wie seine Mutter aussieht", mutmaßt der Realitystar, der 2024 gemeinsam mit Rafi Rachek (35) die Show Das Sommerhaus der Stars gewann. Bei seinen Überlegungen spielte jedoch auch der finanzielle Aspekt eine Rolle. Die Kosten für ein solches Vorhaben schätzt Sam auf rund 150.000 Euro. Immerhin sieht er kein Zeitlimit für seinen Traum, denn, so sagt er, könne er diese Schritte auch problemlos in ein paar Jahren noch umsetzen.

Dass Sam sich bereits eine Zukunft als Vater ausmalt, ist kein neues Thema. Allerdings wurden frühere Pläne, die er damals bereits gemeinsam mit seinem Partner Rafi schmiedete, vorerst auf Eis gelegt, nachdem sich die beiden zeitweise getrennt hatten. Aktuell setzt der Realitystar allerdings wieder große Hoffnung in die Beziehung: Er wartet – bisher vergeblich – auf einen Antrag von seinem Liebsten. Dennoch bleibt Sam optimistisch, was seinen Traum von der eigenen Familie angeht. Und so drücken auch seine Fans die Daumen, dass er eines Tages den richtigen Moment erwischt, um seine beruflichen Ambitionen diesem Lebenstraum unterzuordnen.

Imago Realitystar Sam Dylan im Mai 2025 in Berlin

IMAGO / Eventpress Rafi Rachek und Sam Dylan, September 2025

ActionPress / Michael Timm Sam Dylan, Realitystar