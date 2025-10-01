Marvin Kleinen bereut Bloßstellen von Jennifer im Sommerhaus

Im Das Sommerhaus der Stars sorgte Marvin Kleinen für einen Aufreger, der noch lange nachhallte. Der Reality-TV-Star erzählte vor versammelter Runde intime Details über seine Freundin Jennifer Degenhart und erwähnte dabei explizit Fotos in erotischen Dessous, auf denen angeblich alles von ihr zu sehen sei. Diese Enthüllungen brachten Jennifer vor laufender Kamera zum Weinen, was Marvin nur als "cringe" bezeichnete. Später sahen sich die beiden die brisante Szene gemeinsam an, wobei deutlich wurde, wie verletzt Jennifer nach wie vor ist. Marvin gab daraufhin im Interview mit RTL offen zu, einen Fehler gemacht zu haben, und entschuldigte sich erneut bei Jennifer.

Marvin berichtet, die Entschuldigung habe er bereits während der Dreharbeiten ausgesprochen, allerdings sei dieser Moment nicht in die ausgestrahlte Folge aufgenommen worden. Trotzdem scheinen die Spannungen zwischen den beiden nicht komplett überwunden zu sein. Das Paar zeigte sich sichtlich angespannt und mit der Situation überfordert, als sie das belastende Material auf RTL+ betrachteten. Jennifer wirkte nach wie vor emotional getroffen, während Marvin in einem Interview betonte, das Erlebte bereut zu haben. "Hätte es nicht erzählen dürfen", äußerte er sich einsichtig.

Bereits in der Vergangenheit fiel Marvin im Sommerhaus mit Kommentaren und Aktionen auf, die bei Jennifer eine Grenze überschritten. So hatte eine frühere Diskussion über Nacktshootings zu hitzigen Auseinandersetzungen geführt, in denen persönliche Details ausgeplaudert wurden. Jennifer hatte damals deutlich gemacht, dass sie keinerlei Verständnis für sein Verhalten hatte, während Marvin eher abwertend auf ihre Reaktion reagierte. Dass er nun zumindest Einsicht zeigt, könnte ein erster Schritt in die richtige Richtung sein – ob das jedoch reicht, um die Wogen in ihrer Beziehung zu glätten, bleibt abzuwarten.

Instagram / jenniferdegenhart_ Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart, Reality-Pärchen

Das Sommerhaus der Stars, RTL Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen im "Sommerhaus der Stars", 2025

Instagram / jenniferdegenhart_ Jennifer Degenhart im März 2024