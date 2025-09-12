Nach Umzug in Pflegewohnung: Neue Fotos zeigen Bruce Willis

Es ist ein seltener Anblick: Bruce Willis (70) wurde kürzlich gut gelaunt in Los Angeles gesichtet, während er eine gemütliche Fahrt unternahm. Der Hollywoodstar, der mit einer stylischen schwarzen Sonnenbrille glänzte, ließ sich von einem Fahrer chauffieren, der noch nebenbei seinen Kaffee genoss. Der 70-Jährige, der an frontotemporaler Demenz leidet, erholte sich offenbar bei diesem Ausflug im Auto. Das zeigen aktuelle Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Erst kürzlich wurde bekannt, dass seine Ehefrau Emma Heming (47) entschieden hat, Bruce in eine speziell angepasste Pflegeunterkunft zu verlegen, in der er rund um die Uhr betreut wird.

In ihrem neuen Buch "The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path" beschreibt Emma die schwierige Entscheidung, diese Maßnahme zu treffen. "Es war schmerzhaft, aber notwendig", erklärte sie und betonte, dass es vor allem in Bruce' Interesse geschehen sei, um ihm die bestmögliche Betreuung zu garantieren. Zugleich soll auch für die gemeinsamen Töchter Evelyn und Mabel, denen dieser Schritt zuvor sanft beigebracht wurde, ein bestmögliches Umfeld erhalten bleiben. Die Mädchen können Bruce jederzeit besuchen, da das Pflegeheim auch als eine Art "zweites Zuhause" eingerichtet wurde.

Bruce' Familie kämpft weiter gemeinsam, um ihn in seiner neuen Lebenssituation zu unterstützen. Neben Emma und ihren Töchtern setzen sich auch seine erste Ehefrau Demi Moore (62) sowie die drei gemeinsamen Töchter liebevoll für ihn ein. Besonders in diesen Momenten, in denen Bruce Gesichter nicht mehr erkennt, gibt es für die Familie nichts Wichtigeres, als bei ihm zu sein. "Er strahlt, wenn er seine Kinder sieht", verriet ein Nahestehender gegenüber dem Magazin. Emma selbst findet geistige Stärke darin, ihre Erfahrungen öffentlich zu teilen und das Bewusstsein für Demenzerkrankungen zu schärfen.

Getty Images Bruce Willis in London, Januar 2019

Instagram / emmahemingwillis Emma Heming und Bruce Willis, April 2022

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis und seine Familie