Undankbar? Michael Klotz packt Geschichten über Edda aus

Im Sommerhaus der Stars krachte es erneut zwischen Michael Klotz und Edda Pilz – und der Streit verlagert sich jetzt auch ins Netz. In der jüngsten Folge behauptete Micha, er tue alles für seine Freundin und habe ihr sogar Designer-Handtaschen geschenkt. Kurz darauf zog die Reality-Bekanntheit auf Instagram nach. Edda konterte öffentlich, sie habe nichts gefordert und brauche solche Extras nicht. Micha ließ es sich nicht nehmen und ging in seiner eigenen Story in die Offensive. Er habe ihr zu Weihnachten eine Familienreise nach Österreich samt Skikleidung geschenkt. Doch die Reaktion darauf sei alles andere als dankbar gewesen: "Sie hat das ganze Weihnachtsfest nicht mit mir geredet. An Weihnachten hat sie zu mir gesagt: 'Was soll ich mit so einer Sche*ße?'"

Die ehemalige Are You The One?-Kandidatin habe ihm klargemacht, dass sie lieber ein Wellnesshotel oder schöne Kleider bekommen hätte. Micha nennt allerdings noch ein weiteres Beispiel: Er habe ihr ein iPad geschenkt – doch auch das sei abgekanzelt worden. "Ein iPad? Das ist ein Arbeitsgegenstand. Nee, da hätte ich so viele Kleider für geschenkt haben können", zitiert er Edda. Seiner Meinung nach brauche sie "immer Shichi" und tue jetzt auf "scheinheilig". Er habe allerdings noch viele weitere Geschichten auf Lager. "Ich habe nur gar keinen Bock und keine Kraft, alles auf den Tisch zu legen", erklärt der einstige Ex on the Beach-Teilnehmer, fügt jedoch verärgert hinzu: "Aber es wird eh bald so kommen, weil es geht ja immer weiter."

Die siebte Folge von "Das Sommerhaus der Stars" hielt jede Menge Drama bereit – besonders die Beziehungskrise zwischen Micha und Edda erreichte ihren Höhepunkt. Nach einem heftigen Tag voller Streitigkeiten wollten selbst die Mitbewohner wissen, wie es um deren Liebe steht. Tommy Pedroni (30) fragte offen nach, wie zufrieden die beiden mit ihrer Partnerschaft seien. Während die Influencerin insgeheim nur "70 Prozent" Zufriedenheit eingestand, kam von Micha eine höhere Ansage: "80 bis 85 Prozent." Die Differenz ließ ihn jedoch nicht kalt. "Okay, Trennung, das war's", rief er vor laufenden Kameras und begann wutentbrannt, seine Sachen zu packen. Der Realitystar legte sogar nach: "Ich trenne mich jetzt hier vor ganz Deutschland!"

RTL Edda Pilz und Micha Klotz im "Sommerhaus der Stars" 2025

RTL Edda Pilz im "Sommerhaus der Stars" 2025

RTL Micha Klotz im "Sommerhaus der Stars" 2025