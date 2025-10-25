Diogo bei Promi-Büßen: Das halten Fans von Runde der Schande

Bei Das große Promi-Büßen sorgte Diogo Sangre (31) mit seiner emotionalen Runde der Schande für gemischte Reaktionen bei Fans und Mitstreitern. Die Konfrontation durch Olivia Jones (55) brachte den Realitystar sogar zum Weinen. Auf Instagram kommentiert eine Zuschauerin nun: "Es war schon hart, dich so zu sehen, aber was du abgezogen hast, war mehr als sche*ße! Ich wünsche dir von Herzen, dass du endlich ankommst." Ein anderer Fan bemerkt scherzhaft: "Diogo ist die einzige Red Flag, bei der ich verstehe, warum sich Frauen trotzdem auf ihn einlassen."

Zu einem besonders emotionalen Moment kam es, als Olivia Diogo auf seinen Vater ansprach. Dieser war seiner Mutter fremdgegangen und hatte so für großen emotionalen Schmerz gesorgt. Dass sich der Influencer ähnlich gegenüber Frauen verhält, war für ihn eine schockierende Erkenntnis. Ein Zuschauer schreibt nun auf Social Media: "Ich finde nicht, dass man Diogo mit seinem Vater vergleichen kann. Diogo ist jung und gut aussehend. Es gibt Männer und auch Frauen, die auf dieses Leben stehen. Und es gibt Männer und Frauen, die nur Beziehungen haben wollen. Man sollte beides akzeptieren."

Über seine schwere Kindheit sprach Diogo einst in der Show The Real Life - #nofilter. "Wo ich aufgewachsen bin in Lissabon, war eine sehr, sehr asoziale Gegend. Wirklich Ghetto. Eine der schlimmsten Gegenden aus ganz Portugal", erzählte der TV-Star darin. Die Familie wanderte dann nach Deutschland aus, doch als der Tätowierer ein Teenager war, wurde sein Vater untreu: "Meine Mutter hat ihn erwischt, mit einer anderen Frau im Auto, und er ist in dem Moment losgefahren."

