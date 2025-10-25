"Germany Shore" mit Walentina: So reagieren Tommy & Paulina

Dieses Wiedersehen bei Germany Shore dürfte spannend werden: Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28) treffen in der neuen Staffel auf Walentina Doronina (25). Die drei Reality-Stars verbindet nicht nur ihre gemeinsame Teilnahme an vergangenen Projekten, sondern auch eine bewegte Vorgeschichte voller Zündstoff. Im Gespräch mit Promiflash machten Tommy und Paulina keinen Hehl daraus, dass ihre Vorfreude auf das Treffen mit Walentina überschaubar ist. "Das ist wie dieses eine unangenehme Familienmitglied auf der alljährlichen Weihnachtsfeier", bemerkt Paulina scharf. Und Tommy zieht nach: "Dieser kleine Stein im Schuh, den du nicht rauskriegst. Vielleicht wird es dieses Jahr anders sein. Schauen wir mal."

Dass diese Statements so markant ausfallen, liegt wohl an den Spannungen, die es in der Vergangenheit zwischen Paulina und Walentina gab. Immer wieder kam es bei gemeinsamen Show-Auftritten der beiden Frauen zu Konfrontationen, die keine von ihnen unkommentiert ließ. Zuletzt deutete sich sogar eine öffentliche Herausforderung an: Die Rivalinnen könnten nun bei Fame Fighting in den Box-Ring steigen und ihre Differenzen sportlich klären. Klar ist: Das Trio bringt jede Menge gemeinsame Geschichte zu "Germany Shore" mit und sorgt damit für perfekte Voraussetzungen für neue Dynamik, intensive Gespräche und vielleicht den einen oder anderen klärenden Moment.

Die Fans dürfen sich also auf eine abwechslungsreiche Staffel freuen, denn neben den altbekannten Gesichtern wie Walentina, Paulina und Tommy stößt auch frischer Wind zum Cast hinzu. Mit dabei sind unter anderem Gigi Birofio (26), Enes aus Are You The One?, Fabian von Too Hot To Handle: Germany sowie Janice und Belly. Diese Konstellation verspricht nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für Tommy und Paulina spannende Momente in dieser explosiven Mischung. Die 5. Staffel "Germany Shore" startet am 28. Oktober 2025 exklusiv auf Paramount+.

Collage: IMAGO / BOBO, Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Collage: Tommy Pedroni und Paulina Ljubas mit Walentina Doronina

IMAGO / Panama Pictures Walentina Doronina, Realitystar

Paramount Der Cast der fünften "Germany Shore"-Staffel