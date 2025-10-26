Edith Stehfest offenbart Gewalt in der Beziehung mit Eric

Edith Stehfest (30) teilt erschütternde Worte auf Instagram. Die Sängerin, die kürzlich die Trennung von ihrem Ehemann Eric Stehfest (36) bestätigte, richtet sich mit bewegenden Zeilen an ihre beiden Kinder. Sie verspricht ihnen: "Mama findet einen Weg, damit ich euch wiedersehen kann." Es zerreiße sie jeden Tag, ihre Kinder nicht bei sich zu haben. Zudem erhebt sie schwere Vorwürfe gegen ihren ehemaligen Partner: "Auch wenn unfair und mit Gewalt gegen mich vorgegangen wird, eure Mama wollte keinen Krieg mehr... aber wie man kämpft, das weiß ich immer noch."

In weiteren Zeilen präzisiert die Reality-TV-Bekanntheit ihre Vorwürfe und spricht von körperlicher Gewalt. "Denn Männer, die Frauen schlagen, haben noch nie gewonnen auf dieser Welt", betont sie. Sie wirft Eric vor, ihr die gemeinsamen Kinder entzogen zu haben. "Damit, dass du mir die Kinder nimmst, hast du jeglichen Respekt verloren." Außerdem deutet sie an, in der Vergangenheit lange geschwiegen zu haben: "Nur in meinen Songs war ich ehrlich in den letzten Jahren." Auf weitere Details zu den Anschuldigungen geht Edith nicht ein.

Noch vor wenigen Wochen hatte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin öffentlich betont, wie wichtig ihr eine harmonische Trennung und der respektvolle Umgang mit Eric sind. Damals erklärte sie auf Instagram: "Eric und ich haben uns getrennt. Wir führen keine romantische Beziehung mehr, bleiben jedoch nach wie vor ein Team für unsere Kinder." Die Familie sollte trotz des Beziehungsaus nicht zerbrechen, betonte sie weiter. Umso überraschender und tragischer wirken nun die jüngsten Vorwürfe und Emotionen, die Edith nun öffentlich macht.

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Februar 2024

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, Musikerin

