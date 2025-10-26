Nach Liebes-Aus: Gigi Birofios Ex lässt Partnertattoo covern

Luigi Birofio (26) und Vicky gehen getrennte Wege. Nun zieht die Ex des Realitystars einen deutlichen Schlussstrich. In einer Fragerunde auf Instagram verriet Vicky, dass sie das Partnertattoo, das sie sich zu Beginn der Beziehung stechen ließ, nicht länger tragen möchte. Der Name von Luigi prangt auf ihrer Hand, doch das soll sich schnell ändern. Auf die Frage, ob sie das Tattoo entfernen lassen möchte, antwortete sie: "Ja, ich habe nächste Woche einen Termin zum Überdecken." Die Trennung wird seit Tagen von schweren Vorwürfen überschattet und sorgt für reichlich Gesprächsstoff in der Netz-Community.

Hintergrund: Vicky hatte dem Reality-TV-Star kürzlich massive Untreue vorgeworfen. Sie behauptete, Luigi habe sie mit "20 bis 25 Frauen" betrogen. Offiziell bestätigt ist das nicht, doch die Influencerin machte deutlich, wie verletzt sie sich fühlt, und zieht mit der Tattoo-Entscheidung die Konsequenzen. Dabei hatte am Anfang alles nach der großen Liebe ausgesehen. Sie setzte mit dem passenden Motiv unter der Haut ein Zeichen für ihre Beziehung. Dass sie ihn nun überdecken lässt, markiert das wohl sichtbarste Ende eines Kapitels, das einst mit großen Versprechen begann.

In den vergangenen Tagen hatte die Influencerin mit sehr persönlichen Geständnissen auf Instagram die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Tränenüberströmt schilderte sie in einem Video: "Dieser Mann war wirklich Familie für mich. Er war der Vater meiner Kinder für mich. Ich war ja schon schwanger. Ich weiß nicht, ob ich über das Thema überhaupt nochmal sprechen werde, aber es war echt. Mir hat dieser Mensch sehr, sehr, sehr viel bedeutet." Dazu zeigte sie Socken für Neugeborene und deutete damit an, tatsächlich schwanger gewesen zu sein. Gigi hat sich zu den Ereignissen bisher noch nicht geäußert.

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio und seine Freundin Vicky im März 2025

Instagram / vycz Vicky und Gigi Birofios Partnertattoo

IMAGO / Gartner Gigi Birofio, Reality-TV-Star