Victoria Beckham verliert Markenstreit in Norwegen

Victoria Beckham (51) muss in einem juristischen Streit in Norwegen aktuell eine Niederlage hinnehmen. Die ehemalige Sängerin und heutige Designerin hatte versucht, die Marke "Vendela Beauty" des norwegischen Models Vendela Kirsebom anzufechten, scheiterte jedoch vor Gericht. Eine der Begründungen für die Entscheidung des Gerichts ist laut The Sun, dass Victoria im skandinavischen Land nicht ausreichend bekannt sei, um eine Verletzung ihrer Markenrechte geltend zu machen.

Im September 2021 hatte das ehemalige Bademodenmodel Vendela ihre Kosmetikmarke "Vendela Beauty" angemeldet. Das Logo des Beautyunternehmens zeigt ein V und ein B. Posh Spice argumentierte laut The Sun, dass das VB-Logo der norwegischen Firma mit ihrer globalen Marke verwechselt werden könnte. In beiden Designs würden die Buchstaben V und B dominieren und das Layout sei fast identisch. Als Beweis für die Relevanz ihres eigenen Unternehmens legte Victoria ihre Instagram-Zahlen, internationale Magazinbeiträge und Verkaufszahlen vor – für die norwegische Behörde nicht ausreichend. Es könne nicht nachvollzogen werden, wie viele Follower, Leser oder Käufer aus Norwegen kämen. Das Gericht entschied, dass "keine Verwechslungsgefahr" zwischen den Marken bestehe.

Victorias Weg zur Designerin war alles andere als einfach. Nach dem Ende der Spice Girls, die sie weltberühmt machten, kämpfte die Britin mit dem Druck, ihre Karriere neu auszurichten. Heute ist Victorias Modelabel weltweit anerkannt, auch wenn es, wie dieser Fall zeigt, nicht immer leicht ist, ihre Marke international durchzusetzen. In ihrer gleichnamigen Dokumentation, die derzeit bei Netflix läuft, nimmt Victoria ihre Fans mit hinter die Kulissen ihres Modelabels.

