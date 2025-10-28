Grenzen im Erotik-Business: Das macht Anne Wünsche nicht mit

Anne Wünsche (34) hat im Interview mit BestFans offen über die Grenzen gesprochen, die sie in ihrem Berufsleben als Erotik-Content-Creatorin setzt. Ursprünglich beschränkte sich die Influencerin darauf, Inhalte zu produzieren, bei denen sie nur oben ohne zu sehen war. Doch über die Jahre habe sie sich weiterentwickelt und zeige heute komplett unzensierte Inhalte: "Meine Grenzen haben sich mit der Zeit verändert. Anfangs wollte ich nur oben ohne zeigen, heute zeige ich alles – weil ich Spaß daran habe, mich auszuleben."

Dennoch gebe es klare Tabus: Persönliche Treffen mit Fans lehne sie kategorisch ab, ebenso wie Rollenspiel-Anfragen in Bezug auf familiäre Beziehungen. "Auch wenn mich jemand bittet, eine Rolle wie 'Enkelin' oder 'Tochter' zu übernehmen, beende ich das Gespräch sofort", betont die Unternehmerin nachdrücklich. Die dreifache Mutter stellt damit klar, wie wichtig ihr ihre klaren Grenzen sind, um sich und ihre Werte zu schützen. Anfragen, die in ihren Augen zu weit gehen, lehnt sie sofort und konsequent ab, ohne Kompromisse einzugehen.

Bereits vor einer Woche hatte die Influencerin angekündigt, auf Mallorca ein neues Projekt zu starten: eine OnlyFans-Wohngemeinschaft, in der mehrere Content-Erstellerinnen zusammenleben und arbeiten werden. Das Vorhaben, das unter ihrer eigenen Agentur Moonlight Babes laufen soll, ist für das Frühjahr 2026 geplant. Das Konzept sieht eine luxuriöse Villa als gemeinsamen Wohn- und Arbeitsort für fünf bis sechs Frauen vor – mit großem Pool und weitem Blick über die Insel. "Wir stecken schon mitten in der Planung und Umsetzung", verriet die Unternehmerin in einer Pressemitteilung, die Promiflash vorlag. Rund 300.000 Euro will sie laut eigenen Angaben investieren, bevor die ersten Einnahmen fließen.

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wünsche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Erotikmodel