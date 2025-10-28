So kommt die aktuelle Temptation-Staffel bei den Fans an

Das erste Lagerfeuer der neuen Temptation Island V.I.P.-Staffel ist endlich gelaufen – aber nicht komplett. In der aktuellen Folge, die seit Montag bei RTL+ zu sehen ist, wurde die traditionelle Schlüsselszene kurzerhand geteilt. Drei Kandidaten bekommen ihre Bilder erst in der nächsten Episode zu sehen. Das sorgt bei den Zuschauerinnen und Zuschauern für Frust. Auf Instagram hagelt es Kritik an Schnitt, Tempo und Cliffhanger-Taktik der neuen Staffel. "Eine Folge sollte bitte ein ganzes Lagerfeuer beinhalten!", heißt es dort. Begleitet wird das brisante Treffen wie gewohnt von Janin Ullmann (43), die mit den Paaren am Feuer spricht – während die Community ungeduldig auf die fehlenden Sequenzen wartet.

Die Fan-Reaktionen sind deutlich. Weitere Kommentare zur aktuellen Staffel lauten: "Puh, eindeutig die bisher anstrengendste Staffel, da alles so übertrieben und in die Länge gezogen wird." Andere fordern: "Geht doch endlich mal auf die Wünsche von den Zuschauern ein und bringt längere Folgen raus." Mehrfach fällt der Vorwurf, die Szenen wirkten "gekünstelt" und die Staffel bisher "langweilig". Ein Nutzer rechnet vor: "Nächste Woche kommt Folge 5, das ist quasi Halbzeit – und das erste Lagerfeuer ist noch nicht fertig ausgestrahlt?" Selbst zahlende Abonnenten äußern Frust: "Wir bezahlen dafür, wie wäre es, wenn ihr mal auf die Kritik eurer zahlenden Kunden hört?" Gleichzeitig bleibt die Vorfreude: Drei Kandidaten müssen noch durch ihre Videopakete – das sorgt zwangsläufig für Gesprächsstoff und steigende Erwartungen auf die nächste Folge.

Janin gilt in der Show als ruhige Begleiterin, die Fragen stellt, zusammenfasst und den Beteiligten Raum lässt, ihre Version der Dinge zu erzählen. Viele Fans schätzen diese Haltung und erwähnen in den Kommentaren immer wieder ihre souveräne Präsenz. In den Kommentaren des offiziellen Accounts der Show ist sie die Einzige, die Lob abbekommt. Das Lagerfeuer selbst ist für die Kandidatinnen und Kandidaten oft ein Moment, in dem bisher Ungesagtes ausgesprochen wird und Dynamiken zwischen Nähe und Distanz sichtbar werden. Genau deshalb warten die Zuschauer besonders auf diese Szenen – und reagieren empfindlich, wenn ausgerechnet dieser Abschnitt geteilt wird.

Anzeige Anzeige

RTL Cast der neuen Staffel "Temptation Island V.I.P." 2025

Anzeige Anzeige

RTL Die "Temptation Island V.I.P."-Jungs sitzen am Lagerfeuer und sehen eine Partyszene von Chiara.

Anzeige Anzeige

Getty Images Janin Ullmann im Januar 2025

Anzeige