Bad Boy? So denkt Ben Felipe über sein "Maxton Hall"-Image

Cyril Vega sorgte in Staffel eins von "Maxton Hall" für eine ordentliche Portion Drama. Schauspieler Ben Felipe stellte den Bad Boy der Serie realistisch dar – doch sieht er sich persönlich in einer ähnlichen Rolle? Im Promiflash-Interview während der Premiere der zweiten Staffel erklärte er: "Das Witzige ist, bei mir sehen immer alle von außen diesen Bad Boy, aber innerlich sieht es da anders aus. Ich bin eher so ein schüchterner Typ. Aber irgendwie kann man den aktivieren. Es ist ein Look."

Für die Fortsetzung verspricht der gebürtige Münchner neue Konflikte und neue Einblicke in Cyrils Charakter. "Ich glaube, dass wir Cyril in ganz verschiedenen Ebenen sehen werden. Wir werden sehen, wie sein Inneres aussieht, wie es bei ihm zu Hause aussieht. Und es werden ein paar Probleme auf ihn zukommen", verrät er gegenüber Promiflash. Fans der beliebten Serie dürfen also gespannt sein, wie der draufgängerische Eliteschüler mit den Wendungen umgehen wird.

In Staffel eins lernten sich Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten, 22) und James Beaufort (Damian Hardung, 27) kennen. Schnell wurde aus Abneigung Interesse und sie versuchten, ihre ungleichen Welten aufeinander abzustimmen. Doch der Tod von James' Mutter droht nun, ihre Beziehung aus der Bahn zu werfen. Im ersten Trailer zur zweiten Staffel auf YouTube ist zu sehen, wie der Schönling auf einer Party Elaine (Eli Riccardi) küsst. Ob ihre Liebe diese Hürden überstehen kann, werden Fans in den neuen Folgen erfahren.

