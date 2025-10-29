Ist Anne Wünsche noch von skurrilen Fetischen überrascht?

Anne Wünsche (34) zählt zu den erfolgreichsten OnlyFans-Models weltweit. In einem neuen Interview mit BestFans spricht die Content Creatorin nun darüber, welche Wünsche und Fantasien ihrer Fans sie noch überraschen können. "Mich überrascht mittlerweile nichts mehr", gibt sie offen zu. Insbesondere Vorlieben wie Achsel- oder Luftballonfetische hätten sie anfangs erstaunt, ebenso der Wunsch nach flauschiger Kleidung, wie ihn Anhänger des sogenannten Plüsch-Fetischs äußern. Mittlerweile werfe sie aber nichts mehr aus der Bahn.

Die vielseitigen Wünsche ihrer Fangemeinde spiegeln die Bandbreite der Fantasien wider: Für die einen geht es um intime Einblicke oder spezifische Vorlieben wie Füße oder Achseln, für andere steht der Austausch im Vordergrund. Anne betont, dass es auf der Plattform nicht nur um Körperliches, sondern auch um zwischenmenschliche Verbindungen geht. Sie beschreibt ihre Rolle fast wie die einer Vertrauten: "Viele vertrauen mir ihre privatesten Geschichten an. Ich höre zu, gebe Tipps – fast wie eine Freundin."

Vor fünf Wochen sorgte die Influencerin mit einer ganz besonderen Ankündigung für Aufsehen. Auf der Erotikmesse Venus in Berlin präsentierte sie erstmals ihr neuestes Projekt: eine Sexpuppe, die eine exakte Nachbildung ihres Körpers ist. "Ich habe lange hin und her überlegt, wochenlang immer wieder darüber nachgedacht. Und jetzt habe ich beschlossen: Ich mache das!", verriet Anne in einer Pressemitteilung, die Promiflash vorlag. Nach ersten Zweifeln überwog schließlich die Neugier, den eigenen Körper auf diese ungewöhnliche Weise zu vermarkten.

