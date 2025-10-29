Prinz Andrews Party mit Epstein und Weinstein enthüllt

Die Schlagzeilen um Prinz Andrew (65) reißen einfach nicht ab. Immer neue Details zu seiner fragwürdigen Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) kommen ans Licht. Wie die BBC nun berichtete, soll Andrew im Jahr 2006 nicht nur Jeffrey und seine Komplizin Ghislaine Maxwell (63), sondern auch Harvey Weinstein (73) in seine Residenz nach Windsor eingeladen haben. Bilder, die der BBC vorliegen, zeigen Jeffrey, Ghislaine und Harvey im Garten der Royal Lodge während der Feier zum 18. Geburtstag von Prinzessin Beatrice (37). Besonders brisant: Nur zwei Monate zuvor war in den USA ein Haftbefehl gegen Jeffrey wegen sexuellen Missbrauchs eines Minderjährigen ausgestellt worden.

Bisher war zwar bekannt, dass die drei Gäste der offiziellen Feierlichkeiten waren, nicht aber, dass Prinz Andrew das Trio auch in seinem privaten Zuhause begrüßte. BBC-Recherchen identifizierten die Residenz, indem sie ein altes Foto der Gäste mit der Umgebung rund um Royal Lodge verglichen. Jeffrey wurde nur acht Tage nach der Geburtstagsfeier in Florida verhaftet. In einem Interview mit BBC Newsnight im Jahr 2019 rechtfertigte Andrew seine Einladung an Jeffrey so: "Als die Einladung erging, wusste ich natürlich nicht, was in den Vereinigten Staaten vor sich ging, und ich wusste es erst, als die Medien darauf aufmerksam wurden, weil er nie etwas dazu gesagt hat."

Andrews Verbindungen zu Jeffrey und Ghislaine werfen seit Jahren Fragen auf. Seine Glaubwürdigkeit wird dabei immer wieder infrage gestellt, insbesondere angesichts der Vorwürfe von Virginia Giuffre (†41), die in ihren Memoiren schweren Missbrauch durch Andrew und andere beschreibt. Zuletzt legte Andrew wegen all der Kontroversen seine Titel ab. Im britischen Königshaus will man den Royal zudem zum Auszug aus der Royal Lodge bewegen.

Getty Images, Getty Images Prinz Andrew und Jeffrey Epstein

Getty Images Harvey Weinstein im Mai 2024

