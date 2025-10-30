Ex-Schwimmstar Thomas Rupprath hat sein Herz neu vergeben

Ex-Schwimmstar Thomas Rupprath (48) hat sein Herz neu vergeben – und zeigt sich immer häufiger an der Seite von Model Dana Schagalj. Kennengelernt haben sich die beiden nach seinen Worten vor zehn Monaten auf einer Sport-Gala, seitdem wuchs aus ersten Nachrichten und Telefonaten eine Partnerschaft, die er als stabil und wohltuend beschreibt. Zu Bunte sagte Thomas: "So hat sich langsam eine sehr schöne Beziehung entwickelt und ich bin sehr glücklich." Dana lebt in Berlin und bringt vier Kinder mit, Thomas pendelt aus dem Raum Rostock. "Wir führen eine Fernbeziehung", erklärte er dem Magazin. Beide gehen den neuen Alltag bewusst ruhig an – auch, weil ihre Familien im Mittelpunkt stehen.

Während Thomas privat nach vorn schaut, bleibt sein bisheriges Leben Teil des Ganzen. Von seiner Frau Urte lebt er seit fünf Jahren getrennt. Die beiden verbindet weiterhin ihr Sohn Mick, der 17 Jahre alt ist. "Wir verstehen uns gut, es gibt keinen Rosenkrieg", betonte der frühere Leistungssportler gegenüber Bunte und erzählte, dass sie bis zum vergangenen Jahr sogar noch zusammen in den Urlaub gefahren seien. Urte wohnt mit Mick in Rostock, die erwachsene Tochter Elisabeth, die Urte in die Ehe mitgebracht hatte, lebt nicht mehr dort. Dana wiederum ist in Berlin zu Hause, Thomas betreibt sein Sofa-Hus Outlet in Bargeshagen bei Rostock – die neue Liebe funktioniert damit auf Distanz, mit klaren Prioritäten: "Wir schauen, wie sich alles entwickelt, und gehen es, aus Respekt vor unseren Familien, langsam an", so Thomas im Interview.

Abseits der frischen Gefühle bringt Thomas eine bewegte Vergangenheit mit: Er zählte zu Deutschlands erfolgreichsten Schwimmern, gewann Olympia-Bronze und -Silber, beendete 2010 seine Karriere und wagte 2011 einen Abstecher ins RTL-Dschungelcamp. Danach folgte der Wechsel ins Unternehmerleben mit seinem Möbel-Outlet nahe der Ostsee. Im Privaten bleibt der Fokus auf Nähe im Alltag, trotz Terminkalendern und Stadtgrenzen. Über Dana sagt Thomas: "Dana ist aber wie ich sehr eingespannt, denn sie arbeitet als erfolgreiches Model und hat vier Kinder." Zugleich zeigt der Umgang mit Urte und Mick, wie sehr ihm ein respektvolles Miteinander am Herzen liegt.

