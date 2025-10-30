Flucht? Prinzessin Beatrice und Eugenie verlassen das Land

Während Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) erneut mit den Konsequenzen des Skandals um ihren Vater Prinz Andrew (65) konfrontiert sind, haben die beiden Schwestern offenbar beschlossen, vorerst andere Schauplätze aufzusuchen. Beatrice wurde in Saudi-Arabien gesichtet, wo sie an der Future Investment Initiative in Riad teilnahm. Ein Foto zeigt sie bei einem Gespräch mit einem anderen Event-Besucher. Zur gleichen Zeit zog es Eugenie nach Paris. Ein Social-Media-Beitrag einer Freundin zeigt sie entspannt an der Seine mit dem Eiffelturm im Hintergrund, begleitet von zwei Gefährtinnen.

Der Zeitpunkt dieser Reisen kommt nicht von ungefähr. Andrew gerät aufgrund seiner Verwicklungen mit Jeffrey Epstein (†66) sowie der anhaltenden Diskussionen rund um seinen Wohnsitz, die Royal Lodge in Windsor, zunehmend unter Druck. Es wurde berichtet, so Daily Mail, dass er dazu gedrängt wird, das Anwesen zu verlassen. Besonders heikel: die angebliche Forderung von Andrew und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (66), zwei separate neue Anwesen als Ersatz zu erhalten. Obwohl diese Berichte aus gewissen Kreisen zurückgewiesen wurden, steht das Paar weiter im Kreuzfeuer der Öffentlichkeit. Für die beiden Prinzessinnen scheinen die Reisen ein Weg zu sein, sich etwas Distanz zu verschaffen.

Beatrice und Eugenie, beide stets darauf bedacht, ihre royale Würde zu wahren, stehen seit Jahren loyal hinter ihrem Vater. Dennoch bleiben die jüngsten Entwicklungen auch für sie ohne Zweifel belastend. Beide Frauen sind bekannt für ihr enges Band, das durch die Belastungen der letzten Jahre offenbar noch stärker geworden ist. Während Eugenie neben ihrem royalen Engagement für wohltätige Zwecke bekannt ist, hat sich Beatrice eine berufliche Karriere außerhalb der Krone aufgebaut. Doch der erneute Fokus auf die private Vergangenheit ihrer Eltern dürfte für beide auch in Zukunft eine Herausforderung darstellen.

Getty Images Prinzessin Eugenie mit Prinzessin Beatrice bei einem Event in Hannover im Januar 2013

Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice, Mai 2018

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice, Weihnachten 2022