Shitstorm: Fans finden Katy Perrys Verhalten respektlos

Während ihrer Geburtstagsparty hinter den Kulissen ihrer aktuellen Lifetimes-Tour hat Katy Perry (41) mit einem ungewöhnlichen Stunt für Schlagzeilen gesorgt. Wie das Magazin Page Six berichtet, pustete die Sängerin, die am 25. Oktober ihren 41. Geburtstag feierte, zunächst Kerzen auf einer großen Blechkuchen-Torte aus, die mit Buttercreme überzogen war. Doch statt den Kuchen mit ihrer Crew zu teilen, nahm sie ihn in die Hand und warf ihn in Richtung eines Crewmitglieds – verfehlte jedoch ihr Ziel. Der Kuchen landete schließlich auf dem Boden. Ihre Tänzer zögerten nicht lange, griffen zu und probierten ihn direkt vom Boden, während Katy selbst in Gelächter ausbrach.

Im Internet sorgte die Aktion jedoch für heftige Reaktionen. Viele User kritisierten die Sängerin als respektlos und verschwenderisch. Ein Kommentar auf der Plattform X lautete: "Jemand hat stundenlang an diesem Kuchen gearbeitet, nur damit er auf dem Boden endet." Andere äußerten Unverständnis darüber, dass sie den Kuchen nicht wie üblich mit ihrem Team teilte. Einige Fans verteidigten Katy jedoch mit dem Argument, dass es sich um eine gekaufte Torte handelte, die sie nach Belieben verwenden konnte. Ob die Aktion spontan oder inszeniert war, bleibt unklar. Katys Team hat sich zu dem Vorfall bisher nicht geäußert.

Abseits des Tortenwurfs genießt Katy derzeit offenbar ihr privates Glück. Kürzlich wurde sie mit Justin Trudeau (53) in Paris gesehen, wo die beiden ihre Zeit zusammen verbrachten. Der ehemalige Premierminister Kanadas soll Katy zu ihrer Geburtstagsparty begleitet haben. Die beiden sollen schon seit Monaten Zeit miteinander verbringen, wie Insider berichten. Katy scheint nach Angaben aus ihrem Umfeld sehr glücklich in ihrer neuen Beziehung zu sein. Ihre enge Verbindung zu Justin sorgt seit ihrer Veröffentlichung jedenfalls für reichlich Gesprächsstoff, nicht nur unter ihren Fans.

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Getty Images Katy Perry im Juni 2025

Getty Images Katy Perry im September 2024 in Paris