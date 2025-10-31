Countdown läuft: Heidi Klum startet Halloween mit Pizzaparty

Heidi Klum (52) hat mit einer ausgelassenen Party den Countdown zu ihrem großen Auftritt eingeläutet. Die Gastgeberin der bekanntesten Halloween-Feier in New York bereitet sich jedes Jahr mit viel Kreativität und Geheimnistuerei auf den Abend vor. In einem entspannten Rahmen wurden Freunde und Vertraute am Vorabend mit ABBA-Musik und fliegendem Pizzateig auf die bevorstehende Gruselnacht eingestimmt, wie in ihrer Instagram-Story zu sehen ist. Eine willkommene Gelegenheit für Spekulationen und Vermutungen, wie sich die 52-Jährige in diesem Jahr verwandeln wird.

Dabei lässt Heidis Halloween-Verwandlung ganz New York gespannt rätseln. Seit Wochen diskutieren Fans und Gäste über die Möglichkeiten: Die Palette reicht mal wieder von klassischen Monstern bis hin zu einem völlig neuen, unerwarteten Kunstwerk. Das Model, das sich bekanntlich nicht mit halben Sachen zufriedengibt, hat auch in diesem Jahr jede Menge Experten um sich geschart, um etwas Außergewöhnliches zu präsentieren. Für viele Fans gehört das Warten auf Heidis Kostüm fast schon genauso zum Halloween-Fest wie Süßigkeiten und Kürbisse.

In den letzten 25 Jahren hat Heidi bereits eine beeindruckende Sammlung an Halloween-Looks vorgeführt. Vom düsteren Tüllensemble aus dem Jahr 2000 bis hin zur mehrarmigen Göttin Kali 2008, die damals sogar eine Kontroverse auslöste, überraschte die Gastgeberin ihre Party-Gäste immer wieder aufs Neue. "Ich liebe es, mich jedes Jahr komplett zu verwandeln", erklärte sie einmal zu ihrem Motto. Mal setzte sie auf Schockeffekte wie 2011 mit ihrem berühmten "gehäuteten" Look, mal sorgte sie für staunende Gesichter wie 2022, als sie zum Wurm am Haken wurde und Tom Kaulitz (36) als Angler an ihrer Seite hatte.

Getty Images Heidi Klum bei "Blinded By Delight" Show in Berlin, Oktober 2025

Instagram / heidiklum Heidi Klum bei ihrer Pizza-Party in New York, Oktober 2025.

Imago Heidi Klum bei ihrer 12. Halloween-Party im Jahr 2011