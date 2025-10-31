Kim Kardashian als Anwältin: Darum ist Mama Kris so besorgt

Kim Kardashian (45) steht kurz vor einem bedeutenden Meilenstein in ihrer Karriere. Nach sechs Jahren harter Arbeit im Rahmen eines juristischen Praktikums hofft die Reality-TV-Ikone, bald als Anwältin zugelassen zu werden. In einem Interview mit dem Radiosender KISS schilderte sie laut Daily Mail ihre Anspannung: "Ich bin ein nervliches Wrack, deshalb plane ich nichts – entweder ich werde feiern oder wieder ins Lernen eintauchen." Doch auch ihre Mutter Kris Jenner (69) sei besonders nervös und sorge sich um das Ergebnis der Prüfungen, bei denen die 45-Jährige ihr umfassendes Wissen unter Beweis stellen musste. Die mit Spannung erwarteten Ergebnisse des kalifornischen "Bar Exams", das als eines der schwierigsten in den USA gilt, werden am 7. November enthüllt.

Kims Hingabe zur Juristerei hat bereits in der Vergangenheit für Aufsehen gesorgt, nicht zuletzt durch ihren erfolgreichen Abschluss der "Baby Bar" im Dezember 2021. Ihre Co-Darstellerin Niecy Nash-Betts lobte während der Promotion für die neue Disney+-Serie "All's Fair" ihre Expertise: "Es ist sehr beeindruckend [...] zu wissen, dass jemand am Tisch wirklich versteht, worüber gesprochen wird – das ist großartig!" Nach Angaben von TMZ bestand die Anwaltsprüfung des Keeping Up with the Kardashians-Stars aus zwei intensiven Tagen, in denen sie neben Essay-Aufgaben auch Multiple-Choice-Fragen und Tests absolvieren musste. Ihre spürbare Leidenschaft für das Thema erinnert an das Vermächtnis ihres Vaters Robert Kardashian (38), der als Anwalt berühmt wurde.

Noch während der nervenaufreibenden Wartezeit auf das Prüfungsergebnis gab Kim in der BBC-Talkshow von Graham Norton (62) preis, dass sie schon in zwei Wochen offiziell als Anwältin zugelassen sein werde – sofern sie besteht. Im Gespräch mit dem Moderator und ihrer Co-Darstellerin Sarah Paulson (50) verriet die Unternehmerin auch, dass sie eventuell sogar als Prozessanwältin arbeiten möchte. "Vielleicht gebe ich in zehn Jahren Kim K. auf und werde Vollzeit-Anwältin", sagte sie laut dem Magazin People.

Getty Images Kris Jenner mit Kim Kardashian, April 2024

Instagram / kimkardashian Fotomontage von Robert und Kim Kardashian

Getty Images Graham Norton, Talkshow-Moderator