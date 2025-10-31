Touchdown-Rekord: Travis Kelce feiert mit Taylor-Swift-Tanz

Travis Kelce (36) hat sich mit einem beeindruckenden Spiel in die Geschichtsbücher der Kansas City Chiefs eingetragen. Am 27. Oktober erzielte der 36-jährige Football-Profi laut People während des Spiels gegen die Washington Commanders seinen 83. Touchdown für das Team und zog damit mit dem bisherigen Franchise-Rekordhalter Priest Holmes gleich. Darüber hinaus fing der Tight End seinen 100. Karriere-Touchdown und glänzte mit weiteren sechs Pässen für 99 Yards, womit er weiterhin die Liga in empfangenen Yards anführt. Nach dem Spiel erklärte er dem Sender SportsCenter: "Der alte Glückshund macht immer noch sein Ding."

Die bemerkenswerten Leistungen von Travis Kelce zogen zahlreiche Gratulationen nach sich. Schauspieler Henry Winkler (80) ließ es sich nicht nehmen, dem Chiefs-Star auf der Plattform X zu applaudieren, und auch Teamkollegen würdigten seine Leistung. Jason Kelce (37), sein älterer Bruder und Podcast-Partner, hob im gemeinsamen Format "New Heights" hervor, dass Travis mit seinen 36 Jahren gegen jüngere Spieler dominiere. Travis erklärte dazu: "Ich fühle mich jünger denn je." Zusätzlich sorgte er mit einem besonderen Touchdown-Tanz für Aufsehen, in den er choreografische Elemente aus Taylor Swifts (35) "The Fate of Ophelia" einbaute – ein subtiler Gruß an seine berühmte Partnerin.

Hinter Travis' sportlichem Erfolg steckt vor allem eins: Team-Power! Wie er im Podcast verriet, fühlt sich in dieser Saison alles "elektrischer" an – das spürt man auch auf dem Spielfeld. Mit Spaß, Ehrgeiz und einer ordentlichen Portion Teamgeist sorgt er nicht nur für Siege, sondern auch für gute Laune. Auch privat zeigt sich der NFL-Star von seiner lockeren Seite: Mit Bruder Jason plaudert er im gemeinsamen Podcast über Sport, Familie und jede Menge Insider – ein echtes Dream-Team, auch abseits des Rasens.

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce mit seinem Bruder Jason nach ihrem Spiel, November 2023