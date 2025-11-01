Diese schrägen Fuß-Anfragen bekam Lily Allen bei OnlyFans

Lily Allen (40) sorgt nicht nur mit ihrem neuen Album für Wirbel, sondern auch mit einem ungewöhnlichen Nebenjob: Die Sängerin verkauft auf der Plattform OnlyFans Bilder ihrer Füße und kassiert dafür acht Pfund monatlich von ihren Abonnenten. Gegenüber Interview Magazine enthüllte Lily einige kuriose Anfragen, die sie über die Plattform erhält. "Sie wollen schmutzige Fußsohlen, weiße Socken – mal sauber, mal schmutzig – oder auch weiße Socken in Mary-Jane-Schuhen", berichtete sie. Weitere Wünsche beinhalten das Berühren der eigenen Füße oder das Einreiben mit Öl. Manche Forderungen lehnt sie jedoch strikt ab und ignoriert sie einfach.

Die Sängerin, die erst kürzlich ihr neues Album "West End Girl" veröffentlicht hat, gab zudem preis, dass sie auf OnlyFans mittlerweile mehr verdient als mit den Streams ihrer Songs. Mit fast acht Millionen monatlichen Zuhörern auf Spotify scheint dieser Vergleich erstaunlich – doch sie nimmt die Kritik daran gelassen. Auf Social Media stellte sie klar: "Hasse nicht den Spieler, hasse das Spiel." Dieses Geschäftsfeld hat Lily übrigens nach Bewertungen auf der Website WikiFeet für sich entdeckt, wo sie eine Fünf-Sterne-Bewertung erhielt. Ihrer Kreativität setzt sie allerdings klare Grenzen: So würden beispielsweise blaue oder grüne Fußnägel für sie nicht infrage kommen.

Während sie mit ihren Fußbildern für Schlagzeilen sorgt, feiert ihr neues Album große Erfolge: Es steht aktuell an der Spitze der UK-iTunes-Charts mit mehr als acht Millionen Streams seit der Veröffentlichung. Fans spekulieren über mögliche Bezüge zu ihrem Ex-Mann David Harbour (50), da Lily in den Liedtexten Erfahrungen aus ihrer Beziehung verarbeitet haben könnte. Sie selbst bleibt dazu vage und erklärt lediglich, sie habe sich "künstlerische Freiheit" genommen. Lily, die sowohl für ihre Musik als auch ihre offene Art bekannt ist, bleibt damit weiterhin eine polarisierende Persönlichkeit – auf wie abseits der Bühne.

Getty Images Lily Allen im Juni 2025

Instagram / lilyallen Lily Allen, Sängerin

Getty Images David Harbour und Lily Allen, März 2022