"Golden Bachelor"-Star Gerry Turner offenbart Suizidgedanken

Golden Bachelor-Star Gerry Turner spricht so offen wie nie über die Folgen seiner Trennung von Theresa Nist (72). In einem von TMZ veröffentlichten Auszug aus seinen bald erscheinenden Memoiren "Golden Years" (dt.: Goldene Jahre) gesteht der US-amerikanische Reality-TV-Star: Der öffentliche Gegenwind nach der im vergangenen Jahr verkündeten Scheidung nach nur drei Monaten Ehe brachte ihn an den Rand des Erträglichen. Nachts im Bett habe ihn plötzlich der Wunsch übermannt, einfach "zu verschwinden" – einzig der Gedanke an seine Familie hielt ihn letztlich davon ab, weitere Schritte zu unternehmen. Vor allem seine Töchter Jenny und Angie seien ihm in diesem Moment gedanklich besonders nah gewesen, so Gerry.

Im vorab veröffentlichten Auszug erklärt Gerry, er habe lange eine Art "Marathon-Mentalität" gehabt: Er habe durchgehalten, weil jedes Tief bekanntlich irgendwann vorübergeht – doch nach der Scheidung fühlte sich die Qual endlos an. "Für einen kurzen Moment dachte ich daran, mir eine Pistole an den Kopf zu halten", zitiert TMZ aus dem Buch. Dabei sei es ihm jedoch nicht ums Sterben gegangen, schreibt er, sondern um den Wunsch, der Wucht des Rampenlichts zu entkommen. "Ich träumte davon, mir ein Zimmer in einem abgelegenen Teil Alaskas zu mieten, von dem niemand je gehört hat, und einen Monat nicht herauszukommen", heißt es im Buch weiter. Gerry wird außerdem konkret, was den Streit nach der Trennung angeht: Er und Theresa hätten verabredet, sich nicht von falschen Schlagzeilen treiben zu lassen – doch nur wenige Tage später habe sie entgegen der Absprache eine eigene Erklärung veröffentlicht.

"Golden Bachelor" ist das Spin-off des beliebten Reality-TV-Formats Der Bachelor, bei dem erstmals alleinstehende Männer über 50 im Mittelpunkt stehen. Ziel der Show, die 2024 auch im deutschen TV adaptiert wurde, ist es, reife Liebe zu finden – ohne die klassisch aufgeregte Reality-Dating-Dynamik. Gerry, der 2023 in der ersten Staffel der US-amerikanischen Show als Bachelor an den Start ging, wurde durch seine offene Art und sympathische Ausstrahlung schnell zum Publikumsliebling. Während der Episoden zeigte er, wie ernst er es mit der Partnersuche meint, aber auch, dass Humor und Gelassenheit für ihn entscheidend sind. Gerrys ehrliche Gespräche und emotionale Momente hoben ihn von anderen Kandidaten ab: Die Zuschauer erlebten ihn sowohl in romantischen Situationen als auch in privaten Reflexionen, wodurch sich ein authentisches Bild eines Mannes ergab, der trotz Medienrummel menschlich, nahbar und auf der Suche nach echter Verbindung blieb.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / goldengerryturner Gerry Turner, ehemaliger Golden Bachelor der USA

Instagram / goldengerryturner Theresa Nist und Gerry Turner im Januar 2024