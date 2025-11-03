Premiere bei den VIPs: Das Temptation-Light kehrt zurück

Folge fünf bei Temptation Island V.I.P. bedeutet nicht nur Halbzeit, sondern auch eine überraschende Neuerung: Zum ersten Mal zieht auch bei den VIPs das berüchtigte Temptation-Light ein. Die rote Lichtsirene feierte bei der diesjährigen Temptation Island-Normalo-Staffel ihre Premiere und sorgte schon damals für Unruhe. Die Kandidaten wissen daher bereits, was ihnen blüht, als Moderatorin Janin Ullmann (43) das rote Licht eigenständig in die Villen der Kandidaten trägt. "Der Anblick von Janin ist natürlich zauberhaft, aber das, was sie in der Hand hat, gar nicht", gibt Melissa Heitmann (29) zu.

Die Kandidaten ahnen also längst, was ihnen droht – dennoch erklärt Janin noch einmal, was es mit der Neuerung auf sich hat. "Wenn eine Grenze überschritten wird, die ihr gesetzt habt, dann hört ihr das Temptation-Light. Ihr wisst aber nicht, von wem diese Grenze überschritten wurde, und welche Grenze überschritten wurde", schildert sie. Auch die Männer wittern Ärger. "Temptation-Light – purer Kopff*ck", ist sich Marwin Klute sicher. "Ich weiß, dass das auf jeden Fall für ordentlich Zündstoff sorgen wird", meint Aleks Petrovic (34) und prognostiziert: "Das wird oft angehen."

Er soll recht behalten – wie die Vorschau zeigt, wird schon in der nächsten Woche die Sirene zum ersten Mal aufheulen. Doch auch ohne das neu installierte Alarmlicht brodelt es in den Villen der Kandidaten. In den Folgen vier und fünf bedeutete das erste Lagerfeuer jede Menge Drama. So sorgten die heftigen Bilder ihrer Partner bei den Ladys für Tränenausbrüche und große Zweifel.

RTL "Temptation Island V.I.P."-Moderatorin Janin Ullmann zeigt das Temptation-Light

RTL "Temptation Island V.I.P."-Moderatorin Janin Ullmann spricht mit Wladi, Aleks, Laurenz und Marwin

RTL Brenda Brinkmann und Melissa Heitmann beim ersten "Temptation Island V.I.P."-Lagerfeuer in Folge fünf