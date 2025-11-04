Die Sommerhaus-Nominierung bringt die Promis zum Explodieren

Im Sommerhaus der Stars ging es in der aktuellen Folge, die am Montagabend ausgestrahlt wurde, wieder hoch her. Bei der Nominierung sorgte eine hitzige Stimmung zwischen den Promis für reichlich Drama. Silva Gonzalez (46), bekannt für seine pointierten Reden, ließ es sich nicht nehmen, ordentlich auszuteilen. Während seiner Nominierungsrede richtete er hämische Worte an seine Mitstreiter Jenny Degenhart und Marvin Kleinen: "Für euch ist es hiernach wahrscheinlich vorbei, vielleicht gibt's noch ein paar Datingshows oder irgendwelche Bums-Insel-Geschichten oder so, aber wir reden hier über Prime-Time-Champions-League." Jenny bezeichnete den Auftritt als "unangenehm", woraufhin auch Marvin sich verteidigte, doch Stefanie warf prompt ein: "Ihr könnt bumsen, mehr könnt ihr nicht!"

Aber nicht nur Silva zog mit seinen Worten alle Aufmerksamkeit auf sich. Beim weiteren Verlauf kochte die Stimmung erneut hoch, insbesondere zwischen Michael Klotz und Pascal Zadow (28). Nachdem Dennis Michael und seine Partnerin Edda Pilz nominierte, platzte Michael der Kragen: "Du liegst den ganzen Tag rum und rülpst und furzt wie ein Hampelmann. Was bist du denn? Du bist einfach nur ein Opfer!", schrie er ins Wohnzimmer. Pascal konterte wütend und rief: "Sitz, Platz, Aus!", während Edda schnippisch erwiderte: "Ich glaube nicht einmal, dein Hund hört auf dich, so peinlich bist du." Am Ende der hitzigen Nominierung landeten Luise Matejczyk und Pascal mit drei Stimmen sowie Michael und Edda mit zwei Stimmen im Fokus. Für Luise und Pascal bedeutet dies den Einzug in die Exit-Challenge.

Hinter den Kulissen scheint die Stimmung zwischen den Mitbewohnern zunehmend feindseliger zu werden. Michael, der schon öfter im Sommerhaus durch seine Wortgefechte auffiel, und seine Partnerin Edda hatten sich in der Vergangenheit oft gegenseitig den Rücken gestärkt, während sie in Konflikte mit anderen gerieten. Besonders Pascal und Luise scheinen für die beiden immer wieder zum Reibungspunkt zu werden. Pascal, der im Sommerhaus immer wieder seine impulsive Seite zeigt, gilt unter den Zuschauern als emotional, während Edda oft durch ihre schlagfertigen, wenn auch zickigen Kommentare Eindruck hinterlässt. Die nächste Folge verspricht, die Spannungen im Haus weiter zu vertiefen.

RTL Edda Pilz und Micha Klotz im "Sommerhaus der Stars" 2025

RTL Stefanie Schanzleh und Silva Gonzalez bei "Das Sommerhaus der Stars"

RTL Micha Klotz im "Sommerhaus der Stars" 2025