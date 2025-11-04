Enthüllt eine Decke den Namen von Jennifer Lawrence' Baby?

Jennifer Lawrence (35) wurde diese Woche in New York City gesichtet, als sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Cooke Maroney und ihrem sieben Monate alten Baby spazieren ging. Neben ihrem stilsicheren Auftritt, bei dem sie einen olivgrünen Wollmantel und auffällige rote Hosen trug, zog vor allem eine dezente Babydecke die Aufmerksamkeit auf sich. Auf dieser stand mehrfach der Name "Louie". Es wird spekuliert, so Daily Mail, ob dies der Name ihres Nachwuchses sein könnte oder ob es sich schlichtweg um das Label des Designers handelt. Abgerundet wurde der Familienausflug mit Jennifer im warmen Herbstlook, während Cooke den Kinderwagen lenkte.

In einem Gespräch mit dem Magazin People berichtete Jennifer kürzlich über ihre Erfahrungen mit postpartalen Ängsten nach der Geburt ihres zweiten Kindes. Diese hätten sie dazu inspiriert, ihrer Rolle als alleinerziehende Mutter in dem Film "Die My Love" mehr Tiefe zu verleihen. Dabei hob sie hervor, dass es nicht notwendig sei, selbst Mutter zu sein, um solche Figuren darzustellen, doch ihre echte Lebenserfahrung habe wertvolle Einblicke geboten. Vergangenen Monat sorgte sie auch für Lacher in der Graham Norton (62) Show, als sie über eine Nackttanzszene mit Robert Pattinson (39) sprach, die von der Regisseurin Lynne Ramsay improvisiert eingefordert wurde.

Jennifer, die bekanntermaßen ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushält, ist bereits Mutter eines dreijährigen Sohnes namens Cy. Bereits zuvor waren Vermutungen aufgekommen, dass ihr zweites Kind den Namen "Louie" tragen könnte. Ein persönlicher Gegenstand trug diesen Namen bei einer früheren Sichtung. Jennifer spricht voller Begeisterung über das Muttersein und die damit verbundenen Freuden. Ihre Worte über den kleinen Cy und die emotionale Bindung zur Familie ließen damals erahnen, wie sehr ihre Kinder das Zentrum ihres Lebens geworden sind.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence bei den CFDA Awards 2025 in New York

Anzeige Anzeige

Action Press Cooke Maroney und Jennifer Lawrence, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence, November 2024