Fans zweifeln: Ist Nikola Glumac wirklich verschwunden?

Am vergangenen Samstag sorgte Nikola Grey (29) mit kryptischen Worten für Sorgenfalten bei seinen Fans. Der Realitystar verkündete in den sozialen Medien, er habe sich getrennt – jedoch verriet er nicht, von wem oder was. Seither herrscht Funkstille. Nun meldet sich seine Ehefrau Kim Virginia (30) im Netz zu Wort: Sie habe gehofft, dass sich Nikola selbst äußern würde, jedoch sei er aktuell verschwunden. Kim betont, sie habe kein Wissen über seinen Aufenthaltsort und bittet ihre Follower, den 29-Jährigen ausfindig zu machen. Unter dem Promiflash-Beitrag zu diesem Thema auf Instagram sammeln sich indessen die Kommentare der Fans – und jede Menge Zweifel werden laut.

Es wird gespottet und gezweifelt – die Promiflash-Leser scheinen Kim das Verschwinden von Nikola nach allem, was die beiden in den vergangenen Monaten schon getrieben haben, nicht abzukaufen. "Wie oft will der denn noch verschwinden", fragt ein User und erinnert sich an die letzte Vermisstenmeldung im April zurück. Ein weiterer meint: "Hab ich ein Déjà-vu?" Andere zweifeln an der Qualität von Kim und Nikolas neu geschlossener Ehe. "Die Ehe hat zwei Wochen gehalten und wieder ist alles aus, es wundert mich nicht", findet ein Nutzer, während ein weiterer kommentiert: "Ist denen das nicht selber irgendwann mal unangenehm?"

Neben einigen spöttischen Kommentaren äußern auch manche User einen härteren Verdacht. Sie kommentieren, dass sie die ganze Story von Kim und Nikola an den Fall um Kevin Njie (29) erinnert, der selbst vor einigen Wochen plötzlich verschwunden war. Es wurde eine Polizeiaktion gestartet und Kevins Ex Emely Hüffer (29) unterstützte die Suche über Instagram tatkräftig. Der traumatische Vorfall wurde von Kim und Nikola damals verspottet – die Promis unter Palmen-Stars deuteten an, dass Kevin sein vermeintliches Verschwinden nutzen könne, um seine Followerzahlen in die Höhe zu treiben. Jetzt wird Kim und Nikola dasselbe vorgehalten.

Anzeige Anzeige

IMAGO / STAR-MEDIA Nikola Glumac, Reality-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

IMAGO / brennweiteffm Kim Virginia Hartung, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars