Nach Trennung: Anne Wünsche gibt Update zu ihrem Liebesleben

Anne Wünsche (34) hat sich nach der Trennung von ihrem Partner Karim El Kammouchi (36) jetzt an ihre Community gewandt. In ihrem regelmäßigen "Update der Woche" auf Instagram machte die Influencerin nun öffentlich, wie es um ihr Liebesleben steht: "Habe die Freundschaft-Plus-Geschichte beendet", verriet sie ihren Followern. Damit zieht sie einen Schlussstrich unter das Kapitel, das sie nach dem Liebes-Aus mit Karim kurzfristig begonnen hatte.

Gleichzeitig verriet die Social-Media-Bekanntheit, dass sie sich wieder ins Datingleben wagt. "Hatte vor Kurzem mein erstes Date seit der Trennung – aber ohne Erfolg", erklärt sie in ihrer Story. Konkrete Hintergründe zu der beendeten Verbindung oder zum Verlauf ihres missglückten Dates teilt Anne jedoch nicht. Aus ihren kurzen Notizen auf Instagram geht lediglich hervor, dass sie sich offenbar vorsichtig und ohne große Erwartungen an neue romantische Begegnungen heranwagt.

Anne Wünsche ist dafür bekannt, ihr Gefühlsleben offen zu zeigen und ihre Gedanken direkt mit ihren Fans zu teilen. Über fünf Jahre war sie mit Karim zusammen, doch im August dieses Jahres gingen die beiden getrennte Wege. Danach legte Anne eine kurze Social-Media-Pause ein, ließ ihre Follower aber schon bald wieder an ihrem Alltag teilhaben. Nach der Trennung betonte sie, dass sie nun eine neue Balance in ihrem Leben suche, frei von Druck oder Verpflichtungen. Wie es für Anne in Liebesdingen nun weitergeht, erfahren ihre Fans wohl in ihrem nächsten Update.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, OnlyFans-Model

Instagram / anne_wuensche Karim El Kammouchi und Anne Wünsche

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2025