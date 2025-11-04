"Nehme auch Centstücke": Sam Dylan singt in Fußgängerzone

Mit einem extravaganten Auftritt in einer Einkaufsstraße sorgt Sam Dylan (34) derzeit für Aufsehen. Vor einem "New Yorker"-Store in einer belebten Fußgängerzone performte der Reality-TV-Star mit vollem Körpereinsatz, wie ein Clip zeigt, der von einer Passantin auf TikTok geteilt wurde. Gekleidet in ein pompöses goldenes Ensemble, abgerundet durch einen extralangen braunen Umhang, heizte er der Menge ein. Als sich eine Frau näherte, rief er ins Mikrofon: "Ich nehme auch Centstücke!" Doch wer genau hinsieht, entdeckt im Video ein spannendes Detail: Hinter Sam hing ein großes Plakat der Show "Die Abrechnung", in der der gebürtige Cloppenburger in Kürze zu sehen sein wird. Das Video ging innerhalb kurzer Zeit auf Social Media viral – und entzündete ein Feuerwerk an Kommentaren, irgendwo zwischen Fremdscham und Faszination.

Während einige Nutzer ironisch mutmaßten, dass Sam offenbar dringend Hilfe braucht, äußerten sich einzelne Fans auch anerkennend, etwa mit den Worten: "Egal, was er macht, es unterhält mich immer zu 1000 Prozent!" Fest steht jedenfalls, dass die Aktion im Rahmen der Show "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" stattgefunden hat, wo sich verschiedene Prominente in kleinen Wettbewerben beweisen müssen. Was es genau mit Sams Performance auf sich hat und wo seine Showpartnerin Kate Merlan (38) währenddessen steckte, erfahren interessierte Zuschauer also möglicherweise schon am Donnerstag, dem 6. November, wenn die Show um 20:15 Uhr bei ProSieben Premiere feiert.

Das Konzept der neuen Show ist so simpel wie gemein: Unter einem Dach müssen verfeindete Ex-Freunde, Rivalinnen und gebrochene Duos beweisen, dass sie gemeinsam funktionieren können. Teamwork oder Totalschaden – dazwischen gibt es nichts. Denn nur wer trotz verletzter Egos kooperiert, hat eine Chance auf 50.000 Euro Preisgeld. Während einige hoffen, dass Versöhnung möglich ist, wetten andere auf Eskalation. "Die Abrechnung" hält Reality-Streithähnen den Spiegel vor und zeigt, wie tief alte Konflikte wirklich gehen. Werden Gräben überbrückt oder noch tiefer gezogen? Sicher ist nach Sams kleinem Vorgeschmack nur: Wegsehen wird hier schwer.

ActionPress Sam Dylan, Februar 2025 am Flughafen in Frankfurt

Joyn / Christoph Köstlin Kate Merlan und Sam Dylan, "Die Abrechnung - Der Promi Showdown"-Kandidaten

Joyn "Die Abrechnung"-Kandidaten 2025.