"Schlimmster Mann": Sommerhaus-Sarah rastet wegen Ersin aus

Im Sommerhaus der Stars ging es in der neuesten Folge hoch her: Ein heftiger Streit zwischen Sarah Joelle Jahnel (36) und ihrem Partner Ersin erhitzte die Gemüter. Alles nahm seinen Lauf, als Marvin Kleinen durch ein Fenster kletterte, um Freundin Jennifer Degenhart einen Kuss zu geben. Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin kommentierte daraufhin spöttisch, dass Ersin das "nicht könne". Als dieser das Fenster anschließend demonstrativ schloss und auf ihre Spitze nur ein trockenes "Kommt drauf an, für wen" entgegnete, eskalierte der Abend endgültig. Die 36-Jährige erklärte lautstark: "Du bist für mich der schlimmste Mann gerade. Keine Eier in der Hose."

Die Lage beruhigte sich auch später nicht. Im Paarinterview klagte Sarah schockiert, dass Ersin oft verletzende Kommentare mache, ohne deren weitreichende Wirkung zu verstehen. Doch die Atmosphäre im Haus blieb angespannt, und die Reality-Bekanntheit ließ ihrem Ärger freien Lauf: "Ersin, wirklich, f*ck dich. Dein 'Tut mir leid' kannst du dir in den Hintern stecken!", wetterte sie ungefiltert. Der Reality-TV-Star fragte sich im Eifer des Gefechts sogar, ob sie ihre besten Jahre an ihren Partner verschwende. Bei ihren Mitbewohnern sorgte der Streit für großes Aufsehen und Bestürzung.

Ihre Beziehung überlebte das Sommerhaus nicht, wie mittlerweile bekannt ist. Doch bereits vor einer Woche hatte Sarah selbst für neue Spekulationen gesorgt: Auf Instagram zeigte sie sich mit einem Unbekannten besonders innig. Auf einem Schnappschuss, der kurz nach der Veröffentlichung wieder verschwand, war zu sehen, wie ihr ein Mann einen Kuss auf die Wange gab – sein Gesicht hatte Sarah jedoch geschickt mit einem Sanduhr-Emoji verdeckt. Die Frage, wer der geheimnisvolle Kussgeber ist, blieb unbeantwortet. Ihre Fans rätselten: Hat die Sommerhaus-Kandidatin längst einen Neuen an ihrer Seite, der für sie durchs Fenster springen würde?

RTL Sarah Joelle Jahnel im "Sommerhaus der Stars" 2025

RTL / Stefan Gregorowius Ersin und Sarah Joelle Jahnel im Sommerhaus 2025

Instagram / sarah_joelle_ Realitystar Sarah Joelle Jahnel mit einem Mann, Oktober 2025