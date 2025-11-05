Blieb er treu? Gigi Birofio mischt "Germany Shore" auf

Schon in Folge zwei bekommt die Germany Shore-Family Zuwachs. Die feierwütigen Realitystars haben es sich gerade erst im Beach Club gemütlich gemacht und halten die Waage zwischen Diskussionen und Party. Als die Stimmung aber zu kippen droht, schallt es plötzlich von den Dächern: Gigi Birofio (26) ist da! "Ich habe drei Tage, um eine Alkoholvergiftung zu bekommen", grölt er von den Dächern. Der TV-Star ist also zu Besuch, aber die Begeisterung über sein Erscheinen ist nicht minder groß. Sein Fokus ist klar – feiern, bis der Arzt kommt: "Ihr seid alle Azubis. Aber jetzt kommt der Abteilungsleiter und erklärt euch, wie man feiert." In der Vorstellung stellt Gigi zudem klar: Flirten geht, aber mehr ist nicht drin, denn zu dem Zeitpunkt war er noch mit seiner mittlerweile Ex-Freundin Vicky zusammen.

Für Gigi steht zu dem Zeitpunkt fest: "Ich werde schon flirten, aber am Ende werde ich sagen: 'Was laberst du, ich habe eine Freundin, geh' mal weg.'" Ein löblicher Vorsatz, aber wird er sich auch daran halten? Immerhin ist der 26-Jährige bekannt dafür, es manchmal mit der Treue nicht so genau zu nehmen. Und tatsächlich scheinen alle guten Vorsätze schon wenig später vergessen, denn die quirlige Honey hat es ihm angetan. Er fackelt nicht lange, macht ihr Komplimente, flirtet schonungslos und kommt ihr auf dem Sofa sehr nahe. Obwohl die beiden dort schon innig kuscheln, erklärt Gigi ihr: "Ich passe gerne auf dich auf, aber ich bin ehrlich, ich bin mit dir schon zu weit gegangen." Trotzdem gehen sie nicht auseinander. Ob das gut geht?

Auch Gigis Ex Vicky hat seinen Auftritt bei "Germany Shore" schon gesehen – und ist sprachlos. Vor allem ein Satz entsetzte sie, denn Gigi erklärte im Interviewraum: "Ich glaube, wenn ich wirklich Single wäre – meine Zunge wäre schon irgendwo drin." Kein gutes Omen und für Vicky absolut unangenehm. "Peinlich – wir waren zusammen und ich hatte einen Ring von ihm", schimpft sie bei Instagram. Zu allem Übel soll ihr Verflossener sie unmittelbar nach der Show um ein gemeinsames Kind gebeten haben. Eine Aussage, die nicht so recht zu seinem Verhalten in der Show passen will.

IMAGO / STAR-MEDIA Gigi Birofio, Realitystar

Paramount+ Pressebereich Honey, "Germany Shore"-Teilnehmerin 2025

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio mit seiner Ex-Freundin Vicky