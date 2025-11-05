"Das Sommerhaus der Stars" floppt im linearen Fernsehen

Das Sommerhaus der Stars zeigt aktuell zwei Gesichter: Während die Realityshow im Streaming-Bereich Erfolge feiert, sind die linearen Zuschauerquoten enttäuschend. Über 1,4 Millionen Abrufe konnte das Format bei RTL+ verzeichnen, doch im Fernsehen schalteten laut Quotenmeter lediglich 1,01 Millionen Menschen ein. Das entsprach einem Marktanteil von 4,9 Prozent. Besonders dramatisch zeigten sich die Szenen zwischen Pascal Zadow (28) und Michael Klotz, deren Streit am Esstisch auch Tara Tabitha (32) hart traf. Der Spott der Mitbewohner endete für sie in einem emotionalen Tiefpunkt.

Noch schlechter lief es für "Extra", das im Anschluss an "Das Sommerhaus der Stars" ausgestrahlt wurde und über einen erschreckenden Fall aus Göttingen berichtete. Der Bericht zum sogenannten Horrorhaus erreichte nur 0,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit ebenfalls 4,9 Prozent Marktanteil. In der jungen Zielgruppe der Werberelevanten schalteten 0,13 Millionen ein, ein Anteil von 6,2 Prozent. Damit reihten sich beide Formate hinter den Zuschauermagneten der Konkurrenz ein, wie beispielsweise In aller Freundschaft im Ersten.

Ganz anders verlief der Abend für die Sendung "Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?" bei RTLZWEI. Hier zeigten dramatische Schicksale – wie Chris' neues Liebesglück oder Feelis Kampf für ein besseres Leben – Wirkung. 0,58 Millionen Zuschauende verfolgten das Format. Besonders bei den jungen Erwachsenen war die Serie mit 0,26 Millionen und einem Marktanteil von 6,6 Prozent erfolgreich. Auch wenn die Geschichten vor der Kamera oft chaotisch wirken, scheinen die Zuschauerinnen und Zuschauer von den Menschen dahinter fasziniert zu sein.

RTL / Stefan Gregorowius Die "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

RTL Pascal Zadow, "Das Sommerhaus der Stars", 2025

RTLZWEI Feeli bei "Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?"

