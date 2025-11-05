Führt Marwin bei "Temptation Island V.I.P." Favoritenliste?

Bei Temptation Island V.I.P. testen Marwin Klute und Melissa Heitmann (29) ihre Treue. Marwin zeigt dabei reges Interesse an den Verführerinnen – Melissa gefällt das selbstverständlich gar nicht. Die Are You The One?-Bekanntheit echauffiert sich beim ersten Lagerfeuer über Marwins flirty Verhalten und meint, er würde den Treuetest mit einer Datingshow verwechseln. Sie kritisiert, Marwin würde eine "Favoritenliste" unter den Single-Ladys führen. "Das geht in die völlig falsche Richtung", stellt Melissa in der Show klar. In seiner Instagram-Story äußert sich Marwin nun persönlich zu den Vorwürfen.

Er macht deutlich, dass es nie eine derartige Liste gegeben habe – es sei nur ein einziger Vorfall gewesen, bei dem er einer Verführerin ein Kompliment gemacht habe. "Ich hatte zu Celine gesagt, wenn ich Single wäre, dass sie mein Typ wäre und so. Das war halt dumm und unnötig", gesteht er. Die Aussagen, die beim Lagerfeuer zu sehen waren, seien gezielt aus ihm herausgekitzelt worden. Marwin erklärt: "Die Verführerinnen, die haben natürlich auch einen Job – das heißt, die müssen Fragen stellen. Die kommen auf uns zu. Die haben mich zum Beispiel auch gefragt, wen ich so am besten finde, rein optisch gesehen." So sei er in "dumme Situationen" gebracht worden.

Marwin und Melissas Beziehung polarisiert in der Show. Melissa plauderte bereits aus, dass sich an ihrem Streitverhalten etwas ändern müsse, damit ihre Liebe noch eine Zukunft hat – Marwin schreie sie nämlich im Streit an und beleidige sie. Marwin hingegen hat ein Problem mit Melissas freizügiger Art, in der Show und auch abseits. "Ausschnitt bis zum Bauchnabel, Arsch ist draußen. Und ich sage dann auch wirklich, dass ich nicht will, dass meine Freundin aussieht wie eine H*re", schoss er beim Lagerfeuer gegen seine Partnerin.

Instagram / marwin.klute Marwin Klute, Reality-TV-Darsteller

RTL / Dustin Leonhard Grieß "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten Melissa Heitmann und Marwin Klute

Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann und Marwin Klute, September 2024