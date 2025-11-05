"Germany Shore"-Family plant an Tag drei ersten Rausschmiss

Gerade einmal drei Tage sind die Teilnehmer in der Germany Shore-Villa, da wollen die ersten die Family schon dezimieren. Die Regeln für einen Rauswurf sind klar: Beim Familymeeting braucht es eine Zwei-Drittel-Mehrheit, damit jemand gehen muss. Aber wen soll es treffen? Die OGs Belly und Sahel haben schon eine Idee und besprechen sich mit Gigi Birofio (26). Ihrer Meinung nach soll es einen Mann treffen, denn in der Vergangenheit mussten meistens Frauen die Villa verlassen. Sahel erklärt: "Ich dachte, wir nehmen dieses Mal einen Mann, weil es bisher immer nur Frauen rausgewählt wurden, und ich bin sogar dafür, dass wir Fabian rauswählen. Der ist die ganze Zeit nur mit dieser Chaya, weil im Endeffekt: Lass die auseinanderreißen, weil wenn sie alleine ist, klärt sie sich einen anderen." Mit der "Chaya" ist Honey gemeint – sie und Fabi kamen sich in der Nacht zuvor sehr nahe und es scheint romantisch zu werden. Gigi ist anderer Meinung. Er glaubt fest daran, dass Fabi ein echter Party-Profi ist.

Ganz Unrecht hat er damit offenbar nicht, denn die Mädels lassen sich umstimmen. Stattdessen nehmen sie Elia und Sarah ins Visier. Die beiden geben ihnen zu wenig Gas – immerhin sei "Germany Shore" kein All-inclusive-Urlaub. Der Meinung sind auch andere Villabewohner. An anderer Stelle schmieden auch Enes und Fabi Pläne für einen Rauswurf. Ihr Ziel soll der "Langweiligste" sein und das ist ebenfalls vor allem Elia, aber auch Nadja Großmann. In Bezug auf Elia erklärt Enes im Interviewraum: "Sie ist ein bisschen ruhig und zurückgenommen. Hat auch, glaube ich, nicht so Bock auf die Typen hier." Der Plan steht – es geht ins Familymeeting. Die meisten Stimmen gehen tatsächlich an Fabi und Elia, sehr zu deren Empörung. Vor allem Fabi versteht die Welt nicht mehr. Sein Glück: Für die erforderliche Anzahl an Stimmen reicht es nicht. Beide dürfen bleiben.

Spätestens hier dürften die Teilnehmer verstanden haben: "Germany Shore" ist kein Zuckerschlecken. Zwar geht es hier nicht um Geld oder einen vergleichbaren Preis, dafür wird erwartet, dass die Familymember ihr gesamtes Können in Sachen Party einsetzen. Wer mitmacht, muss trinkfest und vor allem flirtwillig sein. Wie der erste Trailer und nun auch die Vorschau für die kommende Folge allerdings schon verrieten, kommt in diesem Jahr etwas auf die Teilnehmer zu, das in den Vorlage-Formaten wie Geordie Shore von Anfang an ein fester Bestandteil des Konzepts war: Die Family wird zur Arbeit geschickt. Was da genau erwartet, erfahren die Zuschauer aber erst in den kommenden Episoden – zu sehen war aber schon, dass sich die Begeisterung in Grenzen hielt.

Paramount Der Cast der fünften "Germany Shore"-Staffel

Paramount+ Pressebereich Elia bei "Germany Shore" 2025

Paramount+ Pressebereich Fabian, "Germany Shore"-Teilnehmer 2025

