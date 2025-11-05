Walentina Doronina gibt erste Details zu ihrem Neuen preis

Bei der Premiere von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" sorgt Walentina Doronina (25) für Gesprächsstoff – diesmal weniger mit ihrem Reality-Dasein, sondern mit einem Blick in ihr Privatleben. Im Interview mit Promiflash verrät die erfolgreiche TV-Persönlichkeit erste Details zu ihrem geheimnisvollen Partner. Walentina beschreibt ihn als "sehr erfolgreichen Unternehmer", der unabhängig und finanziell gefestigt sei. "Er ist sehr, sehr reif, hat Ziele im Leben. Und das passt super zu mir", schwärmt sie. Trotz all der Euphorie bleibt der Name ihres Partners weiterhin ein Geheimnis.

In ihrer Beziehung scheint jedoch nicht nur die Chemie auf emotionaler Ebene zu stimmen. Die 25-Jährige berichtet, dass die beiden praktisch zusammenleben, zwar offiziell noch zwei Wohnungen hätten, jedoch jeden Tag beieinander seien. Auch ihr kleiner Hund hat sich offenbar bestens in die harmonische Zweisamkeit eingefügt. "Die beiden verstehen sich super", erklärt die Reality-Darstellerin gegenüber Promiflash und betont, wie viel Freude ihr das Zusammenleben bereitet. Für Walentina scheint ihr neues Glück perfekt zu sein, auch wenn über ihren Partner abseits der wenigen Details kaum etwas bekannt ist.

Vor rund zwei Wochen zeigte sich die Influencerin mit ihrem Partner bei der MMA-Show Oktagon 78 in Köln. Gegenüber RTL gab sie damals preis, dass sie und ihr Freund nach einer kurzen Beziehungspause wieder zueinandergefunden hatten. "Er hat keine Lust auf diese kranke Welt", stellte die Blondine klar und erklärte damit, warum ihr sportlicher Freund aus dem Ruhrgebiet weiterhin unerkannt bleiben möchte. Dieser setzte auf Privatsphäre und ließ das Rampenlicht lieber Walentina über.

Imago Walentina Doronina, November 2025

Imago Walentina Doronina, November 2025

IMAGO / Panama Pictures Walentina Doronina, Realitystar