Alles wie jetzt? Hier sieht sich Kim Virginia in zehn Jahren

Kim Virginia Hartung (30) hat auf Instagram eine Frage aus ihrer Community beantwortet – und dabei erstaunlich bodenständig geklungen. Ein Fan wollte wissen, wo sie sich in zehn Jahren sieht. Die Reality-TV-Bekanntheit reagierte prompt und schrieb: "Ich hoffe, es bleibt einfach alles so, wie es gerade ist – dann bin ich auch in zehn Jahren glücklich." Sie sprach von den "tollsten Menschen" an ihrer Seite, einem eigenen Unternehmen, mit dem sie Jobs schaffen möchte, einer starken Community und "dem tollsten Mann". Ihre Botschaft: Wenn das Heute so bleibt, ist auch die Zukunft genau richtig.

Mehr noch: Kim betonte ihre Dankbarkeit für das, was sie erreicht habe. "Gibt so viele Dinge, für die ich gerade dankbar aus tiefstem Herzen bin. Habe so gut wie alles erreicht, was ich mir manifestiert habe", erklärte sie in ihrer Story. Gleichzeitig deutete sie an, dass nicht jeder Traum bereits Wirklichkeit ist: "Es gibt natürlich einen Herzenswunsch, der offen bleibt, aber ich konzentriere mich auf mein Leben mit Fülle, anstatt auf das, was noch fehlt." Damit unterstrich sie ihren Fokus auf Positivität und Selbstwirksamkeit – ein Ton, den ihre Follower aus früheren Motivationsposts kennen. In den Kommentaren wurde prompt gerätselt, ob der "offene Herzenswunsch" vielleicht ein Kinderwunsch sein könnte.

Kim, die mit ihrer Authentizität und positiven Ausstrahlung ihre Fangemeinde begeistert, zeigt sich oft nahbar und zielstrebig. Seit ihrem Durchbruch im Reality-TV hat sie sich geschickt ein eigenes Imperium aufgebaut und liebt es, mit ihrer Community in engem Kontakt zu stehen. Ihre ehrliche und optimistische Art, mit ihren Träumen und ihrer Dankbarkeit umzugehen, macht sie auch außerhalb der Social-Media-Welt nahbar. Für ihre Fans dürfte ein nicht näher definierter "Herzenswunsch" ohne Zweifel Spannung für die Zukunft garantieren.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Kim Virginia, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia an ihrem Hochzeitstag, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, September 2025