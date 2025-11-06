Bill und Tom Kaulitz lästern über Halloween-Looks der Stars

Bill (36) und Tom Kaulitz (36) ließen es bei Heidi Klums (52) Halloween-Party ordentlich krachen. Auch mit ihren Kostümen sorgten sie für Aufsehen. Doch offenbar gaben sich nicht alle Gäste so viel Mühe. In ihrem gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" besprechen die beiden nun ihre No-Gos. Ironisch merkt der Tokio Hotel-Sänger an: "Ich find's ja immer geil, wenn die Leute sich so verkleiden, dass man sie gar nicht erkennt. Ganz unangenehm!" Sein Bruder hält sich auch mit Namen nicht zurück. "Zum Beispiel Thomas Hayo. Da weiß ich nicht, was er war. Aber ich traue mich auch nie zu fragen", berichtet der Gitarrist lachend.

Auch andere Party-Besucher fielen mit ihren halbgaren Looks auf. Tom ist sogar der Meinung, dass das Sailor-Moon-Kostüm seines Zwillings zu wünschen übrig ließ. Im Podcast nennt er es "ein einfaches Kostüm" und gibt ihm den Spitznamen "Penner-Sailor-Moon". Bill erkennt seinerseits an, dass er sich vielleicht vorher besser rasiert hätte. Mit seinem Bart habe das Outfit sehr "abgerockt" ausgesehen. Doch in Verbindung mit Heidis Medusa und Toms versteinertem Mann habe ihm das Gesamtbild doch sehr gut gefallen.

Für die Kaulitz-Brüder ist Halloween längst mehr als nur eine Gelegenheit, sich zu verkleiden – vor allem durch Heidis berühmte Party, die international Schlagzeilen macht und jährlich die Stars in die ausgefallensten Kostüme hüllt. Seit Toms Hochzeit mit dem Model im Jahr 2019 sind die beiden dort Dauergäste. Im Podcast verrät der Gatte der Beauty, dass sie in diesem Jahr recht spät mit der Planung begonnen haben. Ihr Pärchenkostüm sei nur fünf Monate im Voraus entstanden.

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz, April 2025

Getty Images Thomas Hayo bei Heidi Klums Halloween-Party 2025

Getty Images Die Klum-Kaulitz-Familie bei Heidi Klums 24. Halloween-Party in New York