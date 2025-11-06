Leben als Promi: Würde Anna-Maria Ferchichi tauschen wollen?

Anna-Maria Ferchichi (43) steht schon seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit. Erst durch ihre Schwester Sarah Connor (45), dann durch ihre Ehe mit Rapper Bushido (47). Inzwischen hat sie sich selbst eine öffentliche Marke aufgebaut: Sie ist nicht nur erfolgreiche Influencerin, sondern hostet auch zwei Podcasts. In einer Instagram-Fragerunde möchte nun ein Fan von ihr wissen, ob sie sich denn manchmal ein "normales Leben" wünscht – ganz ohne Ruhm und Promi-Status. Anna-Maria betont an dieser Stelle aber, dass sie superglücklich mit ihrem Leben ist, so wie es ist.

Zu dem Thema findet sie ehrliche Worte. "Ich glaube, jeder Mensch kommt manchmal an den Punkt, an dem man alles infrage stellt. Dann wägt man ab. Es gibt Tage, da wünsche ich mir, nur für mich zu sein, allerdings sind die sehr selten. Ich sehe unser Leben, mit allem, was dazugehört, als Segen und Geschenk", betont sie. Gemeinsam mit ihrer Familie ist die 43-Jährige vor einigen Jahren von Berlin nach Dubai ausgewandert – ein Ort, der ihr ein Leben mit viel Privatsphäre bietet.

Neben ihren beruflichen Tätigkeiten ist Anna-Maria aber auch noch Mama von acht Kindern. Während ihr ältester Sohn Montry, der aus einer früheren Beziehung stammt, schon 23 Jahre alt ist, sind ihre jüngsten, die Drillinge Naima, Amaya und Leonora, gerade mal in der Vorschule. Die Familienplanung haben die Content Creatorin und der "Sonnenbank Flavour"-Interpret aber noch nicht komplett abgeschlossen. Vor einigen Wochen verrieten die beiden in einem Interview mit RTL, dass sie sich weiteren Nachwuchs vorstellen können – allerdings nur mit einer Leihmutterschaft.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi berichtet aus dem Urlaub mit Sarah Connor

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Influencerin

Imago Anna-Maria und Anis Ferchichi auf der Bertelsmann Party 2025