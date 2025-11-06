Mit ihm ist Bill Kaulitz an Halloween "zusammen abgestürzt"

Bill Kaulitz (36) hat an Halloween in New York eine lange Nacht hingelegt – und zwar Seite an Seite mit Olli Schulz (52). Bei der legendären Party von Heidi Klum (52), zu der natürlich auch Tom Kaulitz (36) kam, feierten die beiden laut eigener Erzählung so heftig, dass Bill später im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" resümierte: "Wir sind zusammen abgestürzt." Die Folge nahmen die Brüder direkt am Tag danach in Bills Hotelzimmer auf. "Wir wollten zeigen, wie hangover wir sind, wie schlimm es uns geht", erzählte der Tokio Hotel-Frontmann. Sein Bruder legte nach: "Es ist die Folge nach Halloween, wir sind natürlich entsprechend im Ar*ch." Gefeiert wurde in der Nacht zum 1. November, mit prominenten Gästen und einem Partnerkostüm von Heidi und Tom – sie als Medusa, er als versteinerter Ritter.

In der Video-Folge wirkten die sonst trinkfesten Musiker auffallend mitgenommen. Statt Cocktailstunde gab es Genesungskost: Bill griff zum Orangensaft, Tom zum Kaffee. "Ich trinke erst mal nicht mehr. Ich brauch eine Pause", erklärte der Sänger. Zuvor hatten er und Olli offenbar bereits bei der Pre-Party in Heidis Pizzeria Crazy Pizza losgelegt. Tom plauderte zudem aus, dass der Musiker ihnen einen USB-Stick mit "selbstgeschriebenen Songs für Tokio Hotel" mitbrachte. "Also Olli und ich, wir haben ganz wild gefeiert, das hat mir ganz gut gefallen", schwärmte Bill. Den Heimweg trat der Sänger schließlich barfuß an. Heidis Schuhe, die er probeweise tauschte, seien ihm "ein bisschen zu groß hinten" gewesen, erzählte er. Also lief er "in Füßlingen durch den Regen" zurück ins Hotel – begleitet von Georg Listing und dessen Ehefrau Susanne "Susi" Knispel, die ihn nicht allein gehen lassen wollten. Tom zeigte sich beeindruckt von Ollis Kondition: "Der kann noch feiern."

Vor allem Heidi war bei ihrer großen Party wieder einmal der absolute Hingucker. Ihr Medusa-Kostüm sorgte für Aufsehen: Mit schuppiger, grüner Haut, einem langen Schlangenschwanz und einem Kopf voller sich windender Schlangen erschien das Model auf dem roten Teppich. Ihr Mann Tom vervollständigte das Duo als versteinerter Ritter – passend zur Legende. Besonders begeistert zeigte sich Tom vom Look seiner Frau. "Ich finde, er sieht auch superheiß aus", schwärmte Heidi gegenüber People, während er das Outfit seiner Frau als "supersexy" bezeichnete. Die aufwendige Verwandlung sorgte nicht nur bei den Gästen für staunende Blicke, sondern auch im Netz, wo Fans im Vorfeld eifrig rätselten, welches Kostüm Heidi dieses Mal tragen würde.

Getty Images Bill Kaulitz bei Heidi Klums 24. Halloween-Party in New York, Oktober 2025

IMAGO / Stephan Wallocha Olli Schulz, Musiker

Getty Images Die Klum-Kaulitz-Familie bei Heidi Klums 24. Halloween-Party in New York