Sieben Jahre: Darum brauchte Ariana Grande Auszeit von Musik

Ariana Grande (32) hat große Pläne für 2026: Die Sängerin wird mit ihrem Album "Eternal Sunshine" auf Tour gehen und kehrt damit nach sieben Jahren Pause endlich wieder auf die Bühne zurück. Fans ihrer Musik zeigten sich zuletzt wegen ihrer langen musikalischen Auszeit besorgt - in einem Interview mit der New York Times gab die Musikerin deshalb nun Entwarnung: "Musik wird für immer Teil meines Lebens sein", erklärte sie und fügte hinzu: "Ich sage das für meine Fans, die sonst einen Herzinfarkt bekommen könnten." Ihr letztes Konzert-Highlight war ihre Tour im Jahr 2019, seitdem hatte sie ihre Bühnenkarriere zugunsten anderer Projekte ruhen lassen.

In den letzten Jahren war Ariana vor allem auf der Leinwand und im TV präsent. Besonders herausragend war ihre Leistung in den Wicked-Filmen unter der Regie von Jon M. Chu (46), in denen sie die Rolle der Glinda übernahm und an der Seite von Cynthia Erivo (38) brillierte. Der zweite Teil der Reihe, "Wicked: For Good", wird am 21. November erscheinen. Die Schauspielerin und Sängerin sprach auch über die Herausforderungen ihrer Karriere: "Mein Verhältnis zur Popmusik war in gewisser Weise gestört und konnte erst durch die Auszeit heilen", erklärte sie emotional. Gleichzeitig reflektierte sie die Herausforderungen, die der Erfolg mit sich bringt, und gestand: "Es gibt etwas, das mit dem Wahrwerden deiner Träume einhergeht, das manchmal auch gefährlich erscheint."

Dass sie auf Tour gehen wird, hatte Ariana bereits im August verkündet. Damals jubelten die Fans weltweit, als die Musikerin auf Instagram ihre Rückkehr auf die große Bühne offiziell machte. Im Rahmen ihrer "Eternal Sunshine"-Tour will sie ab Juni nächsten Jahres zunächst neun große Konzerte in Nordamerika spielen. Für den August plant die Sängerin dann sogar eine fünftägige Residency im legendären O2 in London. Weitere Termine kündigte sie in Aussicht an, der Ticketvorverkauf startete bereits im September.

Getty Images Ariana Grande bei den Oscars 2025

IMAGO / Landmark Media Ariana Grande und Cynthia Erivo als Elphaba und Glinda in "Wicked"

Getty Images Ariana Grande im Januar 2025